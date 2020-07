Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.","shortLead":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord...","id":"20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e4b57b-2ed4-440a-8ca7-2465ecc34271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","timestamp":"2020. június. 29. 18:03","title":"82,4 millió megtekintés egyetlen nap alatt – új rekord a YouTube-on, ezt a zenét hallgatják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok drámái mutatják, hogy a nyugodt újságírói munkához való visszatérés hiú ábránd. Vélemény.","shortLead":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok...","id":"20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1184f560-94ad-4ab7-a351-1378b4d7a03b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","timestamp":"2020. július. 01. 15:00","title":"Gergely Márton: Akárhogyan dönt is az Index szerkesztősége, a hatalom nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos, reprezentatív szűrés során, amelynek részletes eredményeit most ismertette a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"A több mint tízezer PCR-minta alapján mindössze 3 aktív koronavírus-fertőzöttet találtak az országban az országos...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e66ab1-f221-4d06-9f87-1ab2f9178d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_koronavirus_jarvany_h_uncover_merkely_bela_szures","timestamp":"2020. július. 01. 11:33","title":"Merkely csapata 10 ezer emberből csak 3 vírusfertőzöttet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac mindenhatóságának, a lokális szereplők felértékelődnek – jósolták. De számos érv gyengíti is az új világrend beköszöntének esélyét.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban tudós emberek sokasága vizionálta, hogy korszakhatárhoz érkeztünk. Vége a globalizáció és a piac...","id":"20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659aed62-8f8a-49b9-9b5e-6ff45eb19f14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_jarvany_uj_vilagrend_koronavirus_kina_usa","timestamp":"2020. július. 01. 14:40","title":"Mégsem hozza el a járvány az új világrendet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre természetes változás és az emberi ipari tevékenység következménye, hogy a Déli-sark gyorsabban melegszik, mint a világ összes többi része – figyelmeztettek klímakutatók.","shortLead":"Egyszerre természetes változás és az emberi ipari tevékenység következménye, hogy a Déli-sark gyorsabban melegszik...","id":"20200630_deli_sark_melegedes_klimavaltozas_homerseklet_klimakutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c995824b-bba7-4d05-80e9-dcbe85214970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1562fb0-cddb-44c2-b035-221e1beb60ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_deli_sark_melegedes_klimavaltozas_homerseklet_klimakutato","timestamp":"2020. június. 30. 09:28","title":"Háromszor gyorsabban melegszik a Déli-sark, mint a világ többi része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért Átjáróházzal indult újra a járvány után. Ellátogattunk az egyszer már félbeszakított forgatás helyszínére, ahol megtudtuk, mekkora összeget bukott a produkció a kialakult karanténhelyzet miatt, mit rejtett el a látványtervező a filmben, és még egy koronavírusteszten is át kellett esnünk. ","shortLead":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért...","id":"20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55dfe1-1f73-42d9-a6ca-baa56f275b1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","timestamp":"2020. június. 29. 19:30","title":"„Nagyobbnak akar látszani, mint amire lehetőség van, és majdnem belehalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf54405-827d-48df-a7a1-be32558bb45b","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Bubópestis fertőzött meg két embert Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]