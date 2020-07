Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad6161fe-140e-4ffe-8e35-f05606e17213","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éves szinten 24 ezer forintos segítséget kaphatnak a rászorulók. ","shortLead":"Éves szinten 24 ezer forintos segítséget kaphatnak a rászorulók. ","id":"20200701_Fovarosi_Lakasrezsi_Tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad6161fe-140e-4ffe-8e35-f05606e17213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec44e8e-ae55-42f4-a202-70a7a4e6d018","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Fovarosi_Lakasrezsi_Tamogatas","timestamp":"2020. július. 01. 17:05","title":"Újraindul a Fővárosi Lakásrezsi Támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet egy szegedi vállalkozó nyerte. Az üzletember az önkormányzatnak passzolná tovább az ereklyét, hogy az új uszodában állítsák ki.","shortLead":"Nemrég elárverezték a viccesnek szánt videója miatt meghurcolt makói testnevelőtanár vasalódeszkáját, a licitet...","id":"20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9363543-393d-4b53-a1a8-f6b3440020f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c591d9-3307-4b89-9b6f-0403884c6559","keywords":null,"link":"/elet/20200703_vasalodeszka_mako_szeged_uszoda_arveres","timestamp":"2020. július. 03. 12:25","title":"A híres vasalódeszka Szeged új uszodájának vitrinjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaszily Miklós tagadta, hogy politikai megbízásból vásárolt volna részesedést az Index hirdetési felületeit kizárólag értékesítő Indamédiában, ahogy azt is állítja, az Index irányultságát nem akarják megváltoztatni. ","shortLead":"Vaszily Miklós tagadta, hogy politikai megbízásból vásárolt volna részesedést az Index hirdetési felületeit kizárólag...","id":"20200702_Vaszily_index_origo_bodolai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772c60d6-4d08-4f49-971a-38ae9953af68","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Vaszily_index_origo_bodolai","timestamp":"2020. július. 02. 12:24","title":"Vaszily állítja, nem akarnak második Origót csinálni az Indexből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NPC Internationalnak a koronavírus-járvány tette be a kaput, csődvédelmet kértek, amíg átszervezik a céget.","shortLead":"Az NPC Internationalnak a koronavírus-járvány tette be a kaput, csődvédelmet kértek, amíg átszervezik a céget.","id":"20200701_csod_pizza_hut_wendys_franchise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69060f4b-2034-4719-b3e6-f42b678b3b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac98678-2da6-498b-883a-33f72c228080","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_csod_pizza_hut_wendys_franchise","timestamp":"2020. július. 01. 20:15","title":"Csődöt jelentett több száz Pizza Hut és Wendy's franchise üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","shortLead":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","id":"20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dc6b6f-3c89-4663-b556-40248ff43b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","timestamp":"2020. július. 02. 07:58","title":"Belefulladt egy férfi a mikei tóba, miután kimentette a nevelt fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","shortLead":"A magyar–ugandai együttműködés keretében korábban 100 ezer ember számára biztosították az ivóvízellátást.","id":"20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d1958-6eed-497a-b9f5-61c4b725249b","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_szijjarto_peter_uganda_kibervedelem_elemzokozpont","timestamp":"2020. július. 03. 10:22","title":"Szijjártó: Magyarország kibervédelmi elemzőközpontot alakított ki Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","shortLead":"A sofőr áttért a szemközti sávba, ahol egy teherautóval ütközött.","id":"20200702_szolnok_frontalis_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91950d4b-3ae5-4bbf-8d76-6e97fc599842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_szolnok_frontalis_baleset","timestamp":"2020. július. 02. 05:34","title":"Meghalt egy 24 éves nő egy frontális balesetben Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem fogadta el.","shortLead":"A rendező szerint korábban telket ajánlottak a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek a Müpánál, de azt az SZFE nem...","id":"20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d1b904-f206-4a2d-9621-f88825c55023","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Vidnyanszky_Attila_Nemzeti_Szinhaz_SZFE","timestamp":"2020. július. 02. 09:21","title":"Nem akarnak a Vidnyánszky-féle Nemzetihez szerződni a színésznövendékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]