[{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre semmilyen vizsgálatot nem rendelt el. Így viszont azt sem zárják ki, hogy az eset nem jelent veszélyt a közelben élőkre – különösen az állatról emberre terjedő koronavírus-járvány tükrében. ","shortLead":"Több száz elpusztult elefánt tetemére bukkantak az afrikai országban: az ok ismeretlen, a kormány pedig egyelőre...","id":"20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3abd-899e-4d9d-8eb0-c499f34ddc1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_Tomegesen_pusztulnak_el_elefantok_Botswanaban","timestamp":"2020. július. 02. 11:50","title":"Tömegesen pusztulnak el elefántok Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","shortLead":"Szerették volna, ha behallatszik a hangjuk, mialatt az Országgyűlés az egyetem modellváltásáról szavaz.","id":"20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1d6169-00a7-406e-9f18-1826eec21d8f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_SZFE_Parlament_megmozdulas_szavazas_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 03. 11:40","title":"Szomorú délelőtt száz merész diákkal, vártalak kedvesem valódi vitával – énekeltek az SZFE-sek a Parlament előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Az egyik vendégről az esemény után derült ki, hogy koronavírus-fertőzött.","id":"20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb9018-6877-47aa-866d-be311d03de33","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_koronavirus_karanten_lagzi_tolna","timestamp":"2020. július. 02. 18:34","title":"Karanténba került az egész násznép egy tolnai lagzi után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5490f3-dcb6-4e8b-8bc7-f041725ffc53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptembertől a Thália Színházban folytatja pályáját Szinetár Dóra, aki huszonhét évig játszott az Operettszínházban. ","shortLead":"Szeptembertől a Thália Színházban folytatja pályáját Szinetár Dóra, aki huszonhét évig játszott az Operettszínházban. ","id":"20200702_Szinetar_Dora_Magyar_Narancs_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5490f3-dcb6-4e8b-8bc7-f041725ffc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95338c05-7383-4c12-b602-6b9e3b3ba6a0","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Szinetar_Dora_Magyar_Narancs_szinhaz","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"Szinetár Dóra: Őszintén szólva nem is tudom, melyik oldal taszít jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális állatokat Tajpejben.","shortLead":"Szűk két éve alatt meghatszorozta arzenálját az a Pokémon GO-játékos, aki ma már 64 telefonnal keresi a virtuális...","id":"20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f693e4e3-a871-4dfd-9029-05a7001d0585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b80031-6a7a-45a2-8219-b846360f4c97","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_pokemon_go_telefon_tajvan_tajpej_nagypapa_asus","timestamp":"2020. július. 02. 19:33","title":"Szintet lépett a tajvani nagypapa, már 64 telefonnal keresi a pokémonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","shortLead":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","id":"20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5b526-0826-4d1d-83b1-6d26aa362370","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:52","title":"Kim Dzsong Un szerint Észak-Korea tökéletesen megakadályozta, hogy bejusson hozzájuk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyver nem lenne náluk, de gázspray, rendőrbot és bilincs igen. A 2021-es költségvetési javaslatról is ma szavaznak.","shortLead":"Fegyver nem lenne náluk, de gázspray, rendőrbot és bilincs igen. A 2021-es költségvetési javaslatról is ma szavaznak.","id":"20200703_iskolaorseg_parlament_2021_es_koltsegvetes_budzse_egyszer_hasznalatos_muanyagok_13_havi_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4f2340-5c11-48fd-a822-e98dd9b8804b","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolaorseg_parlament_2021_es_koltsegvetes_budzse_egyszer_hasznalatos_muanyagok_13_havi_nyugdij","timestamp":"2020. július. 03. 06:50","title":"Ma dönthet az iskolaőrség bevezetéséről a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]