[{"available":true,"c_guid":"e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","shortLead":"Június elejéig összesen 160-170 ezer főt bocsáthattak el a magyar cégek a GKI szerint.","id":"20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cc6e65-431b-4e35-9df3-2caccb009b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc2a069-13cc-42a9-84b6-9894066c8411","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_elbocsatas_kirugas_magyar_cegek_gki_kenyszerszabadsag_allasido_tavmunka","timestamp":"2020. július. 02. 14:31","title":"Országosan legalább 160-170 ezer embert bocsáthattak el a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp a Parlament előtt táncoltak és énekeltek. ","shortLead":"Az SZFE a jövőben alapítványi fenntartásba kerül. Miközben az Országgyűlés szavazott, a hallgatók tiltakozásképp...","id":"20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb74167-9019-4e3b-99b3-757197451f82","keywords":null,"link":"/elet/20200703_A_parlament_elfogadta_a_Szinmuveszeti_modellvaltasat","timestamp":"2020. július. 03. 11:53","title":"A parlament elfogadta a Színművészeti modellváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","shortLead":"A bíróság a maximálisan kiszabható büntetést ítélt meg a fiatal fiúnak.","id":"20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec68cb7-12be-4fb4-8a0d-1637201c5900","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Jogeros_15_ev_borton_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. július. 02. 12:39","title":"Jogerős: 15 év börtönt kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény miatt döntött úgy, hogy bemegy a kórházba.","shortLead":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény...","id":"20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a05a2ef-c259-473e-8e45-ead952c70311","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","timestamp":"2020. július. 02. 11:35","title":"Bejelzett az Apple Watch egy 66 éves orvosnak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak meg azonnal a rendőri jelzésre. Pedig attól, hogy nem a jellegzetes járőrautós festés van rajtuk, ezek is a hatóság eszközei. ","shortLead":"Sokszor látni a rendőrség civilnek tűnő autóiból készített videókon, hogy a szabályszegésen kapott autósok nem állnak...","id":"20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aadc0050-db29-493b-a0ff-e20fbe51a04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b4d9c4-52a1-4d87-8d25-d2f60bffc81e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Kameras_civil_rendorautok_nem_mindenkinek_egyertelmu_azonnal_hogy_tenyleg_rendor","timestamp":"2020. július. 03. 12:04","title":"Nem könnyű kiszúrni a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről.","shortLead":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal...","id":"20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ce00e-fa91-43de-9480-41efaee4ed04","keywords":null,"link":"/360/20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hányan és miért lőttek.","shortLead":"Nem tudni, hányan és miért lőttek.","id":"20200704_Lovoldozes_volt_egy_amerikai_plazaban_meghalt_egy_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d7b82-d4e6-404d-afba-28a28f5d0493","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Lovoldozes_volt_egy_amerikai_plazaban_meghalt_egy_gyerek","timestamp":"2020. július. 04. 08:12","title":"Lövöldözés volt egy amerikai plázában, meghalt egy gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]