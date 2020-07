Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"26 méteres a kör, az ufóhívők örömére.","shortLead":"26 méteres a kör, az ufóhívők örömére.","id":"20200704_Gabonakor_keletkezett_Nagykanizsa_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5f549-32ad-4cb6-a1fa-d3a709ac8c0b","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Gabonakor_keletkezett_Nagykanizsa_mellett","timestamp":"2020. július. 04. 10:08","title":"Gabonakör keletkezett Nagykanizsa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","shortLead":"Néha nem pontosan érteni, most akkor melyik is a jó irány.","id":"20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de93860d-62d1-4115-8fd4-39f679e927d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172cd835-54e9-4d04-8fdb-a0f376e7db46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Betiltottak_egy_elektromos_kerekpar_reklamjat_mert_tulzott_okoszorongast_okoz","timestamp":"2020. július. 03. 15:05","title":"Betiltották egy elektromos kerékpár reklámját, mert túlzott „ökoszorongást” okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","shortLead":"Az őrök testi kényszert, gázspray-t, rendőrbotot és bilincset alkalmazhatnak.","id":"20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=482ed3a7-b136-4ed4-99bd-d6015abe42be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215e64d-a506-4b9f-a745-9d4038bc9cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolarendorok_parlament_szavazas_oktatas","timestamp":"2020. július. 03. 12:42","title":"Megszavazták: szeptembertől jönnek az iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is végigugrált a kocsikon.","shortLead":"Többször is végigugrált a kocsikon.","id":"20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7481481-7216-4c97-9ac4-e9d799f3f0bc","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","timestamp":"2020. július. 04. 09:10","title":"Autókon ugrált egy gólya a Lidl-parkolóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez. A minap elhunyt a sportág két aranykorának háromszoros olimpiai bajnoka, Kárpáti György és Benedek Tibor. Mindketten alakítói voltak annak, hogy a vízilabda nemzeti sport legyen. Kárpáti Györgyöt ma temetik.","shortLead":"Termálvíz, egyedülálló technikák kitalálása, a passzolás, a zónázás – mind hozzájárultak a magyar vízilabda sikeréhez...","id":"202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f23fba-8f86-43ae-bf14-d47a4e9d5a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5eac8-e8a2-453d-9e30-305441595004","keywords":null,"link":"/360/202026__magyar_viziladba__aranykorok__nemzeti_sport__hullamverok","timestamp":"2020. július. 02. 12:00","title":"A magyar vízilabdát szó szerint a meleg vízzel együtt találták fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation a tervek szerint július végéig nem hirdet sem a Facebookon, sem az Instagramon, és bejegyzéseket sem fognak közzétenni. ","shortLead":"A PlayStation a tervek szerint július végéig nem hirdet sem a Facebookon, sem az Instagramon, és bejegyzéseket sem...","id":"20200703_facebook_reklam_hirdetes_bojkott_playstation","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36abc9c9-9158-4aa0-b925-c7e4b7a9a7c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_facebook_reklam_hirdetes_bojkott_playstation","timestamp":"2020. július. 03. 18:03","title":"A PlayStation is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","shortLead":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","id":"20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270df66e-6f30-4d01-a567-6c2ecde3ddca","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","timestamp":"2020. július. 04. 09:37","title":"Meglátta ismerősét, leszúrta, majd vett egy sört és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","shortLead":"Szombaton lép életbe az alkotmánymódosítás.","id":"20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb3adb5-73ef-43df-84e1-48d09db51df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_vlagyimir_putyin_alkotmany_modositas_orosz_elnok","timestamp":"2020. július. 03. 18:19","title":"Putyin aláírta az elnöki rendeletet, már nincs akadálya, hogy 2036-ig álljon Oroszország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]