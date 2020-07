Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0229021-a263-45d0-9814-6a472690e784","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Alapjaiban változtathatja meg az okostelefonok világát, ha sikerrel jár az Apple és a Google ellen folytatott küzdelem. A mobilpiacot uraló két óriás az alkalmazások által generált bevételek jelentős részét tartja magánál – ez az üzletpolitika a fejlesztőkben és a szabályozó hatóságokban is kérdéseket vet fel.","shortLead":"Alapjaiban változtathatja meg az okostelefonok világát, ha sikerrel jár az Apple és a Google ellen folytatott küzdelem...","id":"202027__alkalmazasboltok__apple_es_google__leharapjak__mennyi_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0229021-a263-45d0-9814-6a472690e784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f2a1e7-bd3b-42ec-b78c-c8d39b3b3016","keywords":null,"link":"/360/202027__alkalmazasboltok__apple_es_google__leharapjak__mennyi_30","timestamp":"2020. július. 03. 15:00","title":"Miért is von le mindenből 30 százalékot az Apple és a Google?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","shortLead":"Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.","id":"20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee94079-f312-4bcd-bfc3-412c694fd3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c66b469-49ce-4bec-a7e4-41881d62f94c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_A_vilag_legerosebb_SUVjaval_keszul_a_Dodge","timestamp":"2020. július. 03. 13:22","title":"A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","shortLead":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","id":"20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc3ed-507e-45c9-b7a6-707f24a1a1c4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:34","title":"Vírusviadalokon próbálnak megfertőződni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e88c23d-a1d2-42a9-9d79-cc1dfbb1085d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"1 százaléknál is kevesebb esélyt látnak arra, hogy a kormány megváltoztassa álláspontját a Színház- és Filmművészeti egyetem ügyében - erről beszéltek M. Kiss Csabának azok a diákok, akik az intézmény átalakítása elleni tiltakozás szervezői. Milovits Hanna és Podlovics Laura ennek ellenére fontosnak tartja, hogy fellépjenek a hatalommal szemben, már csak azért is, mert ezt állampolgári kötelességüknek is tekintik. ","shortLead":"1 százaléknál is kevesebb esélyt látnak arra, hogy a kormány megváltoztassa álláspontját a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200702_SZFE_hallgatoi_a_HVG_teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e88c23d-a1d2-42a9-9d79-cc1dfbb1085d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6421b8-469e-432d-b8b7-3ab671077a89","keywords":null,"link":"/360/20200702_SZFE_hallgatoi_a_HVG_teraszon","timestamp":"2020. július. 02. 19:00","title":"\"Nem szabad, hogy ez csendben történjen\"- a Színművészeti hallgatói a HVG teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"Windisch Judit - Oroszi Babett","category":"360","description":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint volt. A gépek üzembe helyezésére további 7,5 milliárd forintot költöttek. ","shortLead":"A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a lélegeztetőgépek átlagára 56 647 euró, átszámítva durván 19 millió forint...","id":"20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db71141-0862-4252-b801-610490a6b63b","keywords":null,"link":"/360/20200703_lelegeztetogep_kozerdeku_ceg_kulugyminiszterium_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 12:30","title":"Megszereztük a listát: kiktől vett, és kikkel szereltetett be a kormány lélegeztetőgépeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","shortLead":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","id":"20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56bfd46-5cf4-4ed5-8fbf-1410cbeca553","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","timestamp":"2020. július. 03. 14:14","title":"Korlátozhatják, hány napra lehet kiadni egy airbnb-s lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","shortLead":"A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a VII. kerület polgármesterével szemben indult nyomozást.\r

","id":"20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cf7950-c5c1-40f7-a84c-5a4d935b2e53","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_niedermuller_peter_atv_cof_coka_feljelentes_nyomozas","timestamp":"2020. július. 02. 15:41","title":"Niedermüller nem követett el bűncselekményt, amikor „rémisztő képződményekről” beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","shortLead":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","id":"20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a22858-fc86-4d87-91ae-4a360aa4c565","keywords":null,"link":"/sport/20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 02. 16:21","title":"Leállították a dán kupadöntőt, mert túl közel ültek egymáshoz a drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]