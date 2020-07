Egy, a hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videóban jelentette be a Samsung, hogy augusztus 5-én újabb Unpacked eseményt rendez. (A szivárogtatók is augusztus 5-re tippeltek.) A felhajtás okát ugyan nem közölte a cég, de a téma minden bizonnyal az érkező új csúcsmobil, a Galaxy Note20, illetve a mobil különféle változatai lesznek. Amelyek egyikét több mint valószínű, hogy bronz színben is kiadja a dél-koreai gyártó.

A mobil lehetséges kinézetéről nemrég hivatalosnak tűnő termékfotók jelentek meg, melyeket maga a Samsung rakott ki – de aztán gyorsan el is tüntette azokat. A telefon hardveres tudásáról ezzel szemben semmit nem tudni, egy dolgot leszámítva: valószínűleg ez a széria is megkapja a periszkopikus kamerarendszert, noha a fejlesztés valószínűleg csak a legerősebb kiadásban, az “ultrás” vagy a “pluszos” Note20-ban lesz megtalálható.

Az augusztusi rendezvényen egy újabb okosórát is bemutathat a dél-koreai gyártó: egy thaiföldi tanúsítvány szerint Galaxy Watch 3-nak fogják nevezni az újdonságot. És vannak, akik szerint a Galaxy Fold 2 is bemutatkozhat, valamint a Galaxy Z Flip 5G-s változata. Emellett két tablet is ott lehet az Unpacked eseményen: a Galaxy Tab S7, illetve a Galaxy Tab S7+.

A járványhelyzet miatt a bemutatót online tartja a Samsung, amelyet a gyártó hivatalos oldalán lehet majd követni.

