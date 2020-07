Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt akarják, hogy ezeket mielőbb fogja vissza a Facebook, a Google és a Twitter. Az elvégzett munkáról pedig jelentést kérnek.","shortLead":"Néhány amerikai képviselő szerint a koronavírus-járvány kapcsán rendkívül veszélyes álhírek keltek szárnyra, ezért azt...","id":"20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9d0405-1c35-4a76-8cef-8ad636b48a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_facebook_google_twitter_koronavirus_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. július. 09. 15:03","title":"Egyre többen szorongatják a Facebookot és a Google-t, hogy tegyenek valamit a koronás álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","shortLead":"Többnyire előny, de hátrány is lehet. ","id":"20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b8a355-d581-4ad1-87b4-eb60e961e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755d190-316f-403e-ba9e-1c7ff9d1e433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Erdemes_megadni_az_alvazszamot_is_egy_hasznaltautohirdetesben","timestamp":"2020. július. 08. 19:06","title":"Érdemes megadni az alvázszámot is egy használtautó-hirdetésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d246eef-f6df-487a-8cd8-20bf265e637b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején tartja újabb Unpacked eseményét a Samsung. Az apropó a Galaxy Note20 érkezése.","shortLead":"Augusztus elején tartja újabb Unpacked eseményét a Samsung. Az apropó a Galaxy Note20 érkezése.","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_unpacked_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d246eef-f6df-487a-8cd8-20bf265e637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d60390-d482-4fec-8f92-a76bec7a730a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_unpacked_2020","timestamp":"2020. július. 08. 09:03","title":"Hivatalos a dátum, augusztus 5-én megmutatja magát a Samsung új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","shortLead":"A sportoló egyedül indult szigonyos halászatra és sziklaugrásra.","id":"20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f61615-3bcd-43f4-9dd5-c7ad31579e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cacdde9-8766-47d3-a175-649916c9ea50","keywords":null,"link":"/sport/20200708_Vizbe_fulladt_az_ausztralok_ketszeres_vilagbajnok_hodeszkasa","timestamp":"2020. július. 08. 10:32","title":"Vízbe fulladt az ausztrálok kétszeres világbajnok hódeszkása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1229ba-3f3d-47ee-9356-2f6b3739ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötödik alkalommal is elrajtol augusztus 29-én a Budapest Urban Games (BUG).\r

\r

","shortLead":"Ötödik alkalommal is elrajtol augusztus 29-én a Budapest Urban Games (BUG).\r

\r

","id":"20200708_Dunaatuszas_Gellerthegyfutas_barki_nevezhet_az_utcalimpiara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1229ba-3f3d-47ee-9356-2f6b3739ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabaf952-0eea-45ec-ab79-eb40c9197cac","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Dunaatuszas_Gellerthegyfutas_barki_nevezhet_az_utcalimpiara","timestamp":"2020. július. 08. 15:18","title":"Duna-átúszás, Gellért-hegy-futás: bárki nevezhet az utcalimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla az egyik vádlott haláláról. Így július 30-án lesz jogerős ítélet.","shortLead":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla...","id":"20200708_SZEVIEPper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dc3cd0-0e09-4ce2-9710-32a98ddca8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_SZEVIEPper","timestamp":"2020. július. 08. 11:40","title":"SZEVIÉP-per: elnapolták az ítélethirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","shortLead":"Olyan szert dolgoztak ki magyar kutatók, amely a koronavírus okozta betegség kezelésére és megelőzésére is alkalmas.","id":"20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a744ab-d5a1-4af0-a3e5-9c40c9491e20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoanyag_kezeles_kacskovics_imre","timestamp":"2020. július. 09. 13:03","title":"Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-gyógyszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autóklub tesztjei szerint aggasztó a helyzet a Keyless-Go rendszerű autók esetében.","shortLead":"A német autóklub tesztjei szerint aggasztó a helyzet a Keyless-Go rendszerű autók esetében.","id":"20200709_szinte_az_osszes_kulcs_nelkuli_autot_konnyu_ellopni_de_a_8as_vw_golf_kivetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8beeadf-f0fc-4e98-9f56-14191612c927","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_szinte_az_osszes_kulcs_nelkuli_autot_konnyu_ellopni_de_a_8as_vw_golf_kivetel","timestamp":"2020. július. 09. 06:41","title":"Szinte az összes kulcs nélküli autót könnyű ellopni, de a 8-as VW Golf kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]