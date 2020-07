Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","shortLead":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","id":"20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8961197-c32b-4c53-a451-643594c81ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","timestamp":"2020. július. 10. 17:45","title":"Először tesztelték a gátrendszert, amely megvédené Velencét az árvizektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek a feltételezés bizonyítására vagy cáfolatára.","shortLead":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek...","id":"202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8db306-afea-441b-bb8b-37176884b60e","keywords":null,"link":"/360/202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","timestamp":"2020. július. 12. 08:15","title":"A BCG-oltás tényleg ér valamit a koronavírus ellen? Sőt még a Sabin-csepp is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.","shortLead":"Két embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki.","id":"20200711_Egy_ember_meghalt_tobben_megserultek_egy_pinnyei_autobalesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3488aee2-1e23-4d39-9f1b-f8e27ba78e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Egy_ember_meghalt_tobben_megserultek_egy_pinnyei_autobalesetben","timestamp":"2020. július. 11. 21:37","title":"Egy ember meghalt, többen megsérültek egy pinnyei autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","shortLead":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","id":"20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668840a0-f687-4487-9e81-090a6735d3b2","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","timestamp":"2020. július. 11. 19:21","title":"Több mint 20 fok különbség volt az ország két vége között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","shortLead":"1700-nál is többen haltak meg az új kórban Kazahsztánban, köztük kínai állampolgárok.","id":"20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca08f08-789f-45f5-beb3-d15f944f5e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5826a-981f-4f0c-9e9c-5a6cc358bd54","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Koronavirus_betegseg_Kina_Kazahsztan","timestamp":"2020. július. 10. 18:26","title":"A koronavírusnál is halálosabb új betegség jelent meg, figyelmeztet Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180da042-3681-4b78-a205-df426a33d85a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elsősorban a vadászat és az erdőirtás tehető felelőssé a pusztulásukért.","shortLead":"Elsősorban a vadászat és az erdőirtás tehető felelőssé a pusztulásukért.","id":"20200710_A_kihalas_szelen_all_a_makifelek_csaknem_egyharmada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=180da042-3681-4b78-a205-df426a33d85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d3560-66d3-4e89-91a1-dcafbddb2957","keywords":null,"link":"/zhvg/20200710_A_kihalas_szelen_all_a_makifelek_csaknem_egyharmada","timestamp":"2020. július. 10. 17:10","title":"A kihalás szélén áll a makifélék csaknem egyharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) neve is felvillan. De nem csak ezek miatt érdekes a magyar fejlesztők pár euróért vihető szoftvere.","shortLead":"A Falcon City egy nyomozással teli, mégis könnyed point-and-click videojáték, melynek nyitójelenetében a Budapesti...","id":"20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a613b9b-cf93-4164-96bb-62be68c5cd0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cb123-662e-486e-ba06-81386c71def0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_falcon_city_teszt_point_and_click_videojatek_nyomozos_jatek_likely_games_budapesti_metropolitan_egyetem_metu","timestamp":"2020. július. 11. 08:03","title":"Falcon City: Humoros nyomozós játékot készítettek magyar programozók, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]