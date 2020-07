Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és a Gamalej Nemzeti Kutatóközpont – jelentették be Moszkvában. A közlemény szerint az önkéntesek, akiket beoltottak a vakcinával ellenanyagot termeltek, és jól érzik magukat.","shortLead":"Az egyik koronavírus-vakcinával megkezdte a klinikai kísérletek utolsó szakaszát az orosz védelmi minisztérium és...","id":"20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e54aca-57db-4440-8c32-d1f5c202db19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_Majdnem_kesz_az_orosz_koronavirusvakcina__allitja_a_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2020. július. 12. 15:11","title":"Majdnem kész az orosz koronavírus-vakcina – állítja a védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","shortLead":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","id":"20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b94d10-9dac-4bde-8cca-ab7a71818b4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","timestamp":"2020. július. 13. 16:35","title":"Eden Hazard mostanában nem sokat focizik, de vett egy 200 milliós Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan Mario-játékért. A nyertes kiléte nem ismert.","shortLead":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan...","id":"20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145dbe7f-e22d-409f-8b54-37763dd2cd1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","timestamp":"2020. július. 13. 10:03","title":"36 millióért vásárolt meg valaki egy aukción egy bontatlan Super Mario játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon fájdalmas lesz a világ szegényeinek.","shortLead":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon...","id":"20200713_ehezes_ensz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5c324-b44d-4ea0-ada1-28adfcfe2f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_ehezes_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 17:18","title":"ENSZ: akár 800 millió éhező is lehet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko Obradovics, a radikális jobboldali szerb párt, a Dveri elnöke, aki szerint teljes polgári elégedetlenségre van szükség annak érdekében, hogy megbukjon az Alekszandar Vucsics államfő nevével fémjelzett szerbiai rezsim. Közben több városban is folytatódnak az ellenzéki tüntetések.","shortLead":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko...","id":"20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48f13fe-e8b9-46af-9e26-25967354e11e","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","timestamp":"2020. július. 12. 14:29","title":"Polgári engedetlenségre hív a szerb ellenzék, folytatódnak a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent megtapasztaltunk volna, tévedhetünk.","shortLead":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent...","id":"20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323ac4e1-3ea1-41af-887e-4568203731f8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","timestamp":"2020. július. 12. 19:15","title":"Hogyan segíthet minket a kezdők szelleme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész létrehozásán fáradozik. ","shortLead":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész...","id":"20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0989e72-b319-4285-a7a3-5a075bbfcfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. július. 13. 09:03","title":"Rejtélyes bejelentésre készül augusztusban Elon Musk, az agyunkhoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","shortLead":"Az amerikai színésznő 57 éves volt.","id":"20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efff73ff-424c-4d9d-b510-cdd8fd67293b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dba93-ff62-4366-a256-c8ebe9e851ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200713_Kelly_Preston_szineszno_John_Travolta_","timestamp":"2020. július. 13. 08:17","title":"Meghalt Kelly Preston, John Travolta felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]