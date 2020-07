Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek? Többek közt ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat a Wizz Airtől a ferihegyi futópályán.","shortLead":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek...","id":"20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326f2f3-02ec-4374-82c8-7b595c9c9291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","timestamp":"2020. július. 13. 22:03","title":"Frissíti gépeit a Wizz Air – beültünk az egyik pilótafülkéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég, amelyik a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott. A tanulmány a Belügyminisztérium rendelte, nem az egészségügyért felelős Emmi.","shortLead":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég...","id":"20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68743f-a644-4ec6-844a-662b62b48e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","timestamp":"2020. július. 15. 13:10","title":"Augusztus elején lesz kész az egészségügy átalakításának mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","shortLead":"Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.","id":"20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba98134-22f5-405b-af33-122df40e2949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Hamilton_utolerheti_Schumacher_egyik_nagy_rekordjat_amirol_a_brit_nem_is_tudott","timestamp":"2020. július. 15. 14:25","title":"Hamilton hétvégén utolérheti Schumacher rekordját, amiről a brit nem is tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","shortLead":"A Michel Gondry által rendezett kisfilm a metánkibocsátás csökkentéséről szól.","id":"20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfd0513a-0278-4c32-8c64-0ab093f73134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3bec2-6fe2-4d21-893e-20a91b6148fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Burger_King_a_tehenek_Michel_Gondry","timestamp":"2020. július. 15. 10:37","title":"Klipet forgatott a Burger King a tehenek szellentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken gazdagodnak meg. Ezt írja a német zöldek egyik EP-képviselője a Frankfurter Rundschauban, miután nemrégiben tanulmányutat tett Magyarországon. ","shortLead":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken...","id":"20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08086ca0-db90-44b0-94b2-7776c9f15b3b","keywords":null,"link":"/360/20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","timestamp":"2020. július. 15. 07:29","title":"Német EP-képviselő: Magyarországon már nincs hely az ellenzék számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]