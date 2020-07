Ehhez mondjuk még kell az orosz fogyasztóvédelem engedélye, illetve sok függ attól is, milyen eredménnyel zárul az anyag második tesztje.

Több mint 11,5 millióan fertőződtek meg, és csaknem 600 ezer beteg halálát okozta a 2019 végén kitört koronavírus-járvány világszerte. A pandémia felbecsülhetetlen gazdasági károkat okozott annak ellenére, hogy a járvány csillapodásával mind több országban elkezdték enyhíteni a korlátozásokat. (Igaz, több helyen már ismét szigorításokat vezettek be.) Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Oroszország 200 millió dózis koronavírus-vakcinát tervez gyártatni az év végéig – mondta Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője a Newsweeknek. "A vakcinagyártást egy több országra kiterjedő partnerség keretében, 2020 végéig 200 millió dózis kibocsátásáig tudjuk kiterjeszteni" – idézte a TASZSZ orosz hírügynökség Dmitrijev nyilatkozatát.

A vakcinát az orosz egészségügyi minisztérium Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézete (NICEM) fejlesztette ki. Hasonló két szert dolgozott ki az oxfordi egyetem, az Astra Zeneca és a kínai CanSino Biologics. Dmitrijev szerint az adenovírus-vektoron alapuló vakcina gyártása 2021-ben eléri majd a 3 milliárd dózist.

A moszkvai Ivan Szecsenov Orvostudományi Egyetem nevében Vagyim Taraszov, a moszkvai felsőoktatási szakintézmény Transzlációs Medicina és Biotechnológiai Intézetének igazgatója néhány napja jelentette be, hogy sikerrel zárult a Covid-19 vakcina önkénteseken történő, június 18-án elkezdett klinikai tesztelése Oroszországban. Alekszandr Gincburg, a Gamaleja Intézet vezérigazgatója szerint az intézmény augusztus 2-4. környékén tervezi bejegyeztetésre felterjeszteni az oltást a járványügyi védekezésben illetékes orosz fogyasztóvédelmi felügyelethez (Roszpotrebnadzor). A hatóságnak augusztus 12-ig kell elbírálnia az anyagot. Ha itt minden jól alakul,

Gincburg szerint a vakcina augusztus közepén kerülhet "polgári forgalmazásba".

A vakcina a tesztelésének második szakasza már elkezdődött, és július végére, augusztus elejére fejeződik majd be. Ennek célja, hogy egy második oltás révén két évig, vagy akár annál hosszabb ideig tartó immunitás alakuljon ki. A klinikai kísérletekben részt vevő önkénteseknél ez állítólag már kialakult. Az alanyokat egyébként nemcsak antitestek, hanem vírussemlegesítő antitestek jelenlétére is tesztelik, és a későbbiekben a T-sejtes immuntás kialakulását is vizsgálni fogják náluk.

Az egészségügyi tárca vezetője, Mihail Murasko szerint az Oroszországban kifejlesztés alatt álló 17 vakcina közül 3-4 juthat el a gyártásig.

