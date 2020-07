Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","shortLead":"Kelleni fog a nyelvtudás és a szakképzettség is.","id":"20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b6b3c-2d90-4cd6-bf00-938d78a8fb67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_nagy_britannia_brexit_munkavallalalas_kulfoldon","timestamp":"2020. július. 13. 18:49","title":"Szigorú szabályok alapján vállalhatnak majd csak munkát a külföldiek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson. A hatalom azonnal előhúzott néhányat korábbi tweetjeiből, és azok alapján büntetné hosszú börtönnel az örmények elleni népirtást elismerő, feminista, motorozó és disznóhúst is evő népszerű politikust.","shortLead":"Canan Kaftancioglu nélkül nemigen tudott volna a török ellenzék győzni a tavalyi isztambuli polgármester-választáson...","id":"202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=835371b8-9d69-4dce-a4bb-3b7f4451447f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2ce677-45ca-4797-bbf2-e7fb6ddfcaa7","keywords":null,"link":"/360/202028_canan_kaftancioglu_atorokellenzek_motorja","timestamp":"2020. július. 15. 10:00","title":"Kihúzta a gyufát Erdogannál, 10 év börtön várhat a török ellenzék motorjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","shortLead":"Az építkezés iratait tíz évre titkosították korábban.","id":"20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17603418-b5bf-4412-8980-a4a78b0bfae1","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_budapest_belgrad_vasutvonal_palkovics_laszlo_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. július. 13. 20:28","title":"Megkezdődött a 700 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd0487-6b63-423d-b01b-7c32774add70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt két hétben 20 százalékkal emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya Kaliforniában, keddtől korlátozásokat vezettek be.","shortLead":"Az elmúlt két hétben 20 százalékkal emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek aránya Kaliforniában, keddtől...","id":"20200714_kalifornia_koronavirus_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fd0487-6b63-423d-b01b-7c32774add70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6d126c-b38d-46b6-aee7-0ec8449168c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_kalifornia_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. július. 14. 21:55","title":"Kaliforniában ismét bezárták a kocsmákat és az éttermeket a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek lesznek az ősszel érkező iPhone 12-esek.","shortLead":"A kiszivárgott információk alapján elkészített dummy telefonoknak köszönhetően már most láthatjuk, jó eséllyel milyenek...","id":"20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8195dc-598f-4c6a-93c1-a1df790e9bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_pro_max_dummy_telefon","timestamp":"2020. július. 14. 09:03","title":"Hogy milyenek lesznek az iPhone 12-esek a mostaniakhoz képest? Íme egy videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","shortLead":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","id":"20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55bb106-e879-4e3f-bf17-cc3e0e5e0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","timestamp":"2020. július. 14. 08:13","title":"Ügyvédje szerint senkinek sem ártott a pátyi boncsegéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – és nem azoknak, akik a legtöbbet fizetik értük.","shortLead":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb...","id":"20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c3a86-7417-405c-8754-0d2d66c40bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. július. 14. 08:03","title":"Bill Gates figyelmeztet: ha a piac dönt a koronavírus-gyógyszerről, az katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]