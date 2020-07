Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 541 fő.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 541 fő.","id":"20200715_koronavirus_fertozes_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d610e7a-6aed-4c53-8b18-ae2d17d15c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_koronavirus_fertozes_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 15. 09:05","title":"Öt fővel emelkedett a fertőzöttek száma itthon, és nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","shortLead":"Úgy lesznek kerékpársávok már a Ferenc körúton, hogy az autósoktól nem vesznek el sávokat.","id":"20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d4371-e27c-4baa-a9bd-9767c6fe3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Nagykorut_kerekparsav_BKK_bicikli","timestamp":"2020. július. 15. 15:20","title":"A Nagykörút újabb részén nyit kerékpársávot a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős játékát, az új Flight Simulatort.","shortLead":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős...","id":"20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9258477-c702-485c-93ee-5307c627425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 12:03","title":"10 DVD-n adja ki a Microsoft a vadonatúj repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Országszerte lehet zivatarokra számítani.","shortLead":"Országszerte lehet zivatarokra számítani.","id":"20200717_idojaras_elorejelzes_huvos_zivatar_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fac1310-ed3c-4c9f-a170-f586164fc057","keywords":null,"link":"/elet/20200717_idojaras_elorejelzes_huvos_zivatar_hidegfront","timestamp":"2020. július. 17. 05:49","title":"Van, ahol csak 17 fok lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok, a városállamban zajló jelenidejű politikai események számunkra is tanulságosak. Kialakulóban a kommunista kapitalizmus rendszere, és Magyarország is efelé sodródik. Pontosabban: efelé rángatja az országot a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Vélemény.","shortLead":"Hongkong legújabb kori története, a Kínához visszacsatolásáról szóló megállapodás és az azzal kapcsolatos konfliktusok...","id":"202028_szemetek_hongkongra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b666522e-a5d2-4e99-8bd9-8a6c884a33ec","keywords":null,"link":"/360/202028_szemetek_hongkongra","timestamp":"2020. július. 15. 17:00","title":"Révész Sándor: Épül a kommunista kapitalizmus, közös a sorsunk Hongkonggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint a 2019-es választásokba való beavatkozás sem volt igaz.","id":"20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e932d08d-70c6-4fe8-9647-13aa5fbc73f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_Kreml_Moszkva_brit_kutatokozpont_kibertamadas","timestamp":"2020. július. 16. 20:21","title":"Tagadja a Kreml, hogy Moszkvának köze lenne a brit kutatóközpontok elleni kibertámadásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak össze adatbázist.","shortLead":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak...","id":"20200715_Antarktisz_emberi_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82f641a-eac3-4434-aeac-c43dc56e0290","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Antarktisz_emberi_hatas","timestamp":"2020. július. 15. 20:39","title":"Sokkal jobban átalakították az emberek az Antarktiszt, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres hatótáv. Így vág neki a japán gyártó az elektromos-világnak – hazai utakon hajtottuk meg a Mazda MX-30-at. ","shortLead":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres...","id":"20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b76fd-6f79-4d4a-a93b-4c210f31db36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","timestamp":"2020. július. 15. 18:01","title":"Az első elektromos Mazda: kipróbáltuk az MX-30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]