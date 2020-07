Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős játékát, az új Flight Simulatort.","shortLead":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős...","id":"20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9258477-c702-485c-93ee-5307c627425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 12:03","title":"10 DVD-n adja ki a Microsoft a vadonatúj repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető alkalmazás formájában, amely fejlesztője reményei szerint segítheti, majd akár ki is válthatja a hosszú éveken át tanuló halhússzakértők munkáját.","shortLead":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető...","id":"202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e409d1-670b-445a-8fe3-ee113f373d96","keywords":null,"link":"/360/202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","timestamp":"2020. július. 17. 12:30","title":"Szusi a javából: a mesterséges intelligencia ránézésre megmondja, melyik halból lesz finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.","shortLead":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra...","id":"20200717_Lanchid_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682ec712-ca77-4a26-8cf4-ba0c6c34b34e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid az ősi rivális Barcelonával szemben a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid...","id":"20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a042ab-a9c8-4caf-b584-c4d2ece3013d","keywords":null,"link":"/sport/20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","timestamp":"2020. július. 17. 06:00","title":"Harmincnegyedszer bajnok a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","shortLead":"Egy kis ügyeskedéssel eltitkolták a valós fertőzött-számot – legalábbis erre jutott egy új kutatás.","id":"20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ed73b5-e225-49fe-a25b-e367414bea4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_vuhan_koronavirus_igazolt_fertozott","timestamp":"2020. július. 17. 19:03","title":"Lehet, hogy a vuhani koronavírus-esetek 53-87 százalékát kihagyták a hivatalos adatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló lehetőség nyílt a jogállami mechanizmus bevezetésére, ám vagy most, vagy soha, mert ennyi pénz jövőjéről még egyszer nem fognak dönteni.","shortLead":"A Bizottság alelnöke, Věra Jourová azzal fordult a tagállamok legfelső szintű vezetőihez, hogy azok előtt egyedülálló...","id":"20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d3463-b5cd-49c9-a114-890033f5d4ea","keywords":null,"link":"/360/20200717_Handelsblatt_Az_EU_nem_szalaszthatja_el_hogy_Orban_kormere_nezzen","timestamp":"2020. július. 17. 07:32","title":"Handelsblatt: Az EU nem szalaszthatja el, hogy Orbán körmére nézzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","shortLead":"Egy torontói intézet kutatásában résztvevők három hónapon át naponta hallgatták meg a D-dúr szonátát.","id":"20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189d6b1f-c45e-4350-89a2-6d3dbf6e73a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Kevesebb_rohamot_szenvednek_el_az_epilepsziasok_ha_Mozartot_hallgatnak","timestamp":"2020. július. 16. 20:57","title":"Kevesebb rohamot szenvednek el az epilepsziások, ha Mozartot hallgatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","shortLead":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","id":"20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51915530-64fe-4c09-a0a2-f359a69e5170","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","timestamp":"2020. július. 17. 21:58","title":"Vonzódik a fegyverekhez, állandóan a hegyeket járja – a rendőrség szerint ilyen ember a német Rambó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]