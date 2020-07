Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","shortLead":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","id":"20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ae832-1618-4b60-b58b-bf5f015f832a","keywords":null,"link":"/elet/20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","timestamp":"2020. július. 22. 09:05","title":"Tüntetés lesz az 5G ellen Egerben, \"sztárvendég\" is fellép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele az utakon.","shortLead":"Az Aventador SVJ Xago Editionből olyan kevés készül, hogy csak igen nagy szerencsével találkozhatunk majd vele...","id":"20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d944f936-db38-4737-92cc-56b99d1ea6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_hatszogek_uraljak_a_lamborghini_limitalt_szerias_uj_sportkocsijat_aventador_svj_xago_edition","timestamp":"2020. július. 21. 09:31","title":"Hatszögek uralják a Lamborghini limitált szériás új sportkocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","shortLead":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","id":"20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3eaa43-f856-4123-bf14-adfbc7f1d03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","timestamp":"2020. július. 22. 16:34","title":"Száz kilós magyar betonszemetes is nyerheti a világ egyik legnagyobb építészeti versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29723054-9399-495f-9146-366cd56bab5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg Vitarakát és SX4 S-Crossokat gyártó üzemet naponta 700 új autó hagyja el. ","shortLead":"A jelenleg Vitarakát és SX4 S-Crossokat gyártó üzemet naponta 700 új autó hagyja el. ","id":"20200722_esztergomban_elkeszult_a_35_milliomodik_suzuki_vitara_sx4_scross","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29723054-9399-495f-9146-366cd56bab5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34298b4-541f-4ab4-9b71-1004dab42787","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_esztergomban_elkeszult_a_35_milliomodik_suzuki_vitara_sx4_scross","timestamp":"2020. július. 22. 15:02","title":"Esztergomban elkészült a 3,5 milliomodik Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","shortLead":"Az Indamedia társtulajdonosa reméli, hogy az Indexben mielőbb megoldódik a helyzet.","id":"20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cf511-efaa-4706-8f72-592978b34ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_ziegler_gabor_andacs_botond_dull_szabolcs_index_igazgatosag","timestamp":"2020. július. 22. 16:58","title":"Elmondta Ziegler Gábor, miért hagyta ott az Index igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként emlegetett eszközt, amely végül a OnePlus Nord nevet kapta. Már az újdonság háttérképei is letölthetők.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően bejelentette a OnePlus erős középkategóriás telefonját, a korábban OnePlus 8 Lite-ként...","id":"20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9acd63-bf23-470c-a783-907b7e701d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883a74f0-11bd-4f5e-b019-0e3702fd0fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_oneplus_nord_bejelentes_specifikacio_letoltheto_hatterkepek","timestamp":"2020. július. 22. 15:03","title":"Hivatalos a OnePlus Nord, és már le is töltheti a háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól alakultak, de a kiadások elszálltak. A hiány fél év alatt elérte az egész évre tervezett összeg ötszörösét, a központi költségvetés adóssága 2200 milliárd forinttal nőtt.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium is elismeri, hogy a 2020-as büdzsének már köze sincs a valósághoz. A bevételek ugyan jól...","id":"20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27bff34-7f2e-4cd6-ab06-9a36d5a0e417","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_A_forint_arfolyamanak_beszakadasa_385_milliard_forintot_huzott_ki_az_allamhaztartasbol","timestamp":"2020. július. 22. 13:06","title":"A forint árfolyamának beszakadása 385 milliárd forintot húzott ki az államháztartásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]