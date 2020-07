Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra is dörögnek, s úgy tűnik, mindkét országban vannak olyanok, akiknek érdekükben állna egy újabb karabahi háború kirobbantása.","shortLead":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra...","id":"202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeaf94f-5840-4c50-bcd5-a43d2d9f4e4c","keywords":null,"link":"/360/202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","timestamp":"2020. július. 24. 16:30","title":"Az azeriek és az örmények újra lövik egymást Karabah miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","shortLead":"Az országban betiltják a vadon élő állatok kereskedelmét is.\r

","id":"20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80a2c006-f432-44fd-8270-7138298eb87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4200fc-5125-4410-b20d-be5fafd5c578","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Vadallat_piac_Vietnam_bezaras","timestamp":"2020. július. 24. 11:44","title":"Vadállatokat árusító piacok ezreit zárják be Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes szabadságra, mert fennállhat a bűnismétlés lehetősége.","shortLead":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes...","id":"20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681e00f-042a-456d-94cb-c10f8122c431","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. július. 24. 13:34","title":"Nem szabadulhat még a gólyatábori erőszakoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást, hanem élő videóközvetítést is indíthassanak.","shortLead":"A Facebook lehetővé tette, hogy a májusban elindított új szolgáltatás, a Szobák felhasználói ne csak konferenciahívást...","id":"20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e442e9ed-acd7-4f1d-9ec0-48306e4246f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_rooms_szobak_konferenciahivas_elo_kozvetites","timestamp":"2020. július. 23. 17:13","title":"Tovább bővült a Facebook videós funkciója, jöhetnek az élő közvetítések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","shortLead":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","id":"20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ba3ad-80ba-4b23-978b-203db092eea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 05:50","title":"Nagyobb bajban van az autóipar, mint azt az elemzők gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá. Ez a stratégia azonban 2021-től megváltozhat.","shortLead":"Miután a Microsoft rátért az egyetlen Windows-elnevezésre, a Windows 10-re, évente két nagy frissítést adott ki hozzá...","id":"20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a0b362-c21b-4983-b8f6-5f8ba9455820","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_windows_10x_frissites_evente_egyszer","timestamp":"2020. július. 24. 12:03","title":"Változtathat a Windows-frissítés menete, évente csak egy nagy csomag jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]