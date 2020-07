Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja megváltoztatható.","shortLead":"A PC-s tábor után a mobilos közönséget is meghódítaná a népszerű Voicemod alkalmazás, amellyel bárki hangja...","id":"20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8b5dbe-d5cb-43d2-b882-3c3c7a7eb1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41547b3-c033-49a6-b2d0-ab05e6d46aa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_voicemod_clips_hangvaltoztato_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 22. 12:03","title":"Menő hangváltoztató érkezik az iPhone-okra, ezzel bárkit megtréfálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","shortLead":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","id":"20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e2c87b-fdbd-4f8c-b1e8-68d1848abe3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Reményt adhat, hogy a rendkívüli hőmérséklet-emelkedést is kibírják korallok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak, esetleg alapműveknek.","shortLead":"A kötetek mindegyikén feltüntetik majd, hogy Friderikusz adományozta, terveznek egy külön polcot is a ritka daraboknak...","id":"20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747b25-75cf-40de-a0e4-9f374ae37333","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_nyiregyhazi_konyvtarnak_ajandekozza_4000_kotetes_gyujtemenyet_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2020. július. 22. 10:35","title":"A nyíregyházi könyvtárnak ajándékozza 4000 kötetes gyűjteményét Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas a légszennyezettség.","shortLead":"Sok magyar településen a szegények télen kénytelenek bármit és mindent eltüzelni, ezért nagyon magas...","id":"20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b290b4b0-57c7-48b7-b1c2-cb3cdebe1bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03140d68-b07b-4cdb-8af5-832b0af87394","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_jarvany_is_sulyosabb_lehet_a_szegeny_magyar_telepuleseken_ahol_rendes_tuzelore_sem_futja","timestamp":"2020. július. 22. 17:10","title":"A járvány is súlyosabb lehet a szegény magyar településeken, ahol rendes tüzelőre sem futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmas összeget szórnak rá a hazai egészségiparra, bár még nem tudni, hogyan, és egyáltalán minek. Közben a kórházak évek óta kénytelenek a silány, de olcsó kínai eszközöket venni, el is véreztek a hazai gyártók. Az állam a járvány alatt se magyar terméket vett, még attól a „stratégiai” cégtől sem, ahol ott voltak a honvédségi megbízottak.","shortLead":"Hatalmas összeget szórnak rá a hazai egészségiparra, bár még nem tudni, hogyan, és egyáltalán minek. Közben a kórházak...","id":"20200724_egeszsegipar_egeszsegugy_dispomedicor_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6b9aeb-c33f-48d6-9994-f9ca1127a5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_egeszsegipar_egeszsegugy_dispomedicor_kina_koronavirus","timestamp":"2020. július. 24. 06:30","title":"Eddig jó volt az olcsó kínai, most fontos lett a kormánynak a magyar egészségipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.","shortLead":"Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter...","id":"20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1179da98-1ae8-4efd-a876-c1b0f98198b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582c4305-de17-44de-ae5f-4f6a2eae3d19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Megerkeztek_a_Leopard_tankok_Tatara","timestamp":"2020. július. 22. 09:52","title":"Megérkeztek a Leopard tankok Tatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül, hogyan folytatódik az oktatás a felsőoktatási intézményekben szeptembertől. Az árak – nem csak a járvány miatt – csökkentek, és a nagy kínálat miatt még tovább csökkenhetnek. Eközben kollégiumi férőhelyből nemhogy több, kevesebb lett.","shortLead":"Ingatlanpiaci szakértők szerint sok egyetemista kivár és addig nem köt lakásbérleti szerződést, amíg ki nem derül...","id":"20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38561d84-1e40-42b1-bebc-eafa6ea69b8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200723_Mar_most_is_olcsobb_az_alberlet_de_mire_kezdodik_az_egyetem_meg_olcsobb_lehet","timestamp":"2020. július. 23. 06:30","title":"Már most is olcsóbb az albérlet, de mire kezdődik az egyetem, még olcsóbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]