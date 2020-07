Az amerikai elnök kabinetfőnöke szerint egyelőre nincs konkrét időpont, hogy mikor tiltanák be a TikTokot, de szerinte nem hónapokban érdemes számolni.

Alig másfél héttel ezelőtt lehetett először hallani arról, hogy az Egyesült Államok a TikTok betiltásán gondolkodik. A Fox Newsnak adott interjúban Mike Pompeo, az amerikai kormány külügyminisztere beszélt erről, azt azonban nem árulta el, mikorra tervezik meglépni mindezt. Csupán annyit közölt: már dolgoznak az ügyön.

Most Mark Meadows, Donald Trump kabinetfőnöke szólalt meg az ügyben, aki továbbra sem árult el pontos dátumot, de egy lépéssel közelebb kerültünk a mikor megválaszolásához. Meadows újságírói kérdésre elmondta, valóban napirenden van a TikTok betiltása, ám szerinte ettől már csak hetekre, nem pedig hónapokra vannak – számolt be róla a The Verge.

Számos szakember vizsgálja, hogy a TikTok, a WeChat és más kínai alkalmazások milyen mértékben jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot, és milyen mértékben gyűjtenek információt az amerikai állampolgárokról

– nyilatkozta Meadows.

A TikTokot üzemeltető ByteDance tagadja, hogy a szolgáltatás nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. Hogy mindennek hitelt adjanak, Kevin Meyert, a Disney exvezérét nevezték ki a cég élére.

Mindeközben a világ egyik legnagyobb pénzintézete megtiltotta az alkalmazottainak, hogy használják a TikTokot. Korábban az Amazon is ezt az utasítást adta a dolgozóinak, ám ők végül visszakoztak, és azt mondták, csupán egy hiba miatt ment ki az erről szóló e-mail.

