[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","shortLead":"A vádlott levelet írt a bírónőnek, többször megfigyelte, kést is vásárolt.","id":"20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d3697-c8ca-4cf9-9109-998b48e1869f","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Meg_akarta_olni_a_birot_aki_elitelte_ot","timestamp":"2020. július. 27. 14:50","title":"Meg akarta ölni a bírót, aki elítélte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú megerősített üvegét.","shortLead":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú...","id":"20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364d6fbe-ffba-40df-b035-6c93fc85a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","timestamp":"2020. július. 27. 09:03","title":"Nem törik, nem karcolódik a telefon – ígéri az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","shortLead":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","id":"20200728_arvai_peter_prezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47b244-37cc-4d42-b528-0a68bbce6b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_arvai_peter_prezi","timestamp":"2020. július. 28. 18:20","title":"Visszavonul a Prezi társalapítója, Árvai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész büszkén pózol új útlevelével. None None Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot... Az alapkezelő irodái előtt óriási sorok alakultak ki.","shortLead":"A nyugdíjmegtakarítás tizedét bárki kiveheti most - így döntött a chilei parlament. Az alapkezelő irodái előtt óriási...