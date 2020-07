Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","shortLead":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","id":"20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a09a0-85a9-4946-9173-4075d0d36c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","id":"20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e18156-d5ad-4f5d-9f4f-def0afb44934","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","timestamp":"2020. július. 27. 11:03","title":"Hányásig ette magát és rengeteget piált – a sztárság sötét oldaláról beszélt Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat az ország területéről.","shortLead":"A tervek szerint évente mintegy 1800 ember kaphatja meg azt a vízumot Észtországban, amivel egy éven át dolgozhat...","id":"20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6267b5b-f815-47fd-922b-b0b0452017b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_tavmunka_home_office_esztorszag_digitalis_nomad_vizum","timestamp":"2020. július. 27. 10:03","title":"Digitálisnomád-vízumot ad ki Észtország, sokaknak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint Kanada, Kína, Németország és Dél-Korea példa lehet.","id":"20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27b81d-e982-4b6b-aa1f-9870c047016f","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_jarvany_fertozes_hatarzar_who","timestamp":"2020. július. 27. 17:38","title":"WHO: Nem határzár, belső szigor kell a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","shortLead":"Elsöprő többséggel választották meg a korábbi minisztert.","id":"20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b02a9-a10e-4d7e-91fc-2633d8f5ae5b","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Lazar_Janos_elnok_tenisz","timestamp":"2020. július. 27. 16:20","title":"Lázár János a teniszszövetség új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","id":"20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6320a6-c4ec-4288-a48b-fe5a9b2f6740","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","timestamp":"2020. július. 27. 09:52","title":"Szivárognak a szaftos sztorik a Harry hercegről és Meghan Markle-ról szóló könyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]