Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","shortLead":"A vezérállatot mentőkötéllel megkötve úsztatták a partra, a többi birka pedig követte.","id":"20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b2daa8-21ef-4304-895f-f20889044fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ab9ab-43b9-4b8e-8a58-e2a1febff449","keywords":null,"link":"/elet/20200729_arviz_300_birkat_kellett_kimenteni","timestamp":"2020. július. 29. 10:35","title":"300 birkát zárt körül az árvíz Rinyaújnépen, videóra vették a mentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vár jövő tavaszig, a Microsoft még idén ősszel elérhetővé teszi azt a rendszerfrissítést, amellyel egyebek mellett új Start menü költözik a Windows 10-be.","shortLead":"Nem vár jövő tavaszig, a Microsoft még idén ősszel elérhetővé teszi azt a rendszerfrissítést, amellyel egyebek mellett...","id":"20200728_microsoft_windows_10_uj_start_menu_megjelenes_20h2_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75727d73-d7a3-4aca-85f8-450494021927","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_microsoft_windows_10_uj_start_menu_megjelenes_20h2_frissites","timestamp":"2020. július. 28. 08:03","title":"Változás a gépén: a vártnál hamarabb kerül az új Start menü a Windowsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész ország mutatói rosszak.","shortLead":"A Dél-Dunántúl Európa 25 legrosszabb helyzetű régiója között van a hepatitis miatti halálesetek arányában, de az egész...","id":"20200728_hepatitis_halal_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae02754-2614-4c50-8ae4-34573e604fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f70b8d1-bb2f-414c-901e-93a6b4ca62da","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hepatitis_halal_eurostat","timestamp":"2020. július. 28. 10:52","title":"Csak három ország van Európában, ahol többen halnak meg hepatitis miatt, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is beszerezhetők lettek volna. Magyarország közel 19 milliós darabáron vásárolt be az eszközökből. A legfőbb ügyész szerint a rendőrség feladata eldönteni, ez felveti-e a bűncselekmény gyanúját.","shortLead":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is...","id":"20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ce22-0a65-4589-be0a-86368111cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","timestamp":"2020. július. 27. 13:15","title":"Túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte Poltot Vadai, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon minimalista - szerintük - jövőbe mutató logóra.","shortLead":"Mindegyikük a régi iskolát vitte még: a krómos, háromdimenziós, a ’80-as, ’90-es évek stílusát cserélték le a nagyon...","id":"20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387ad528-aa4d-4bec-8455-6bd05464e48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471dec83-71c4-4d92-9351-a154d3ef3029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Het_nagy_automarka_is_valtoztatott_a_logojan","timestamp":"2020. július. 28. 08:30","title":"Hét nagy autómárka is változtatott a logóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok most dörzsölhetik a markukat, titokban ugyanis ennél többet „rejtett el” a gyártó a készülékben.","shortLead":"Akik esetleg kevesellték volna az Asus Rog Phone 3 bejelentésekor, hogy „csak” 144 Hz-es képfrissítés érhető el, azok...","id":"20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75940-e339-4cd2-9c52-af9ca6d4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6540a364-1c61-4437-8c2a-ca2bc8abc9ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_asus_rog_phone_3_160_hz_kepfrissitesi_frekvencia_rejtett_mod","timestamp":"2020. július. 28. 10:03","title":"Elrejtettek egy titkos módot az Asus ROG Phone 3-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú bocsánatkéréssel kommentált csak, de eközben zsarolásról, dollármilliós váltságdíjakról kerülnek ki állítólagos belső információk, és már az orosz titkosszolgálatot is összekapcsolták a történettel.","shortLead":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú...","id":"20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a3a82d-1844-409a-a78a-a6e34a6ce79e","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","timestamp":"2020. július. 27. 20:00","title":"A Gonosz Kft.-t sejtik a techvilág egyik legnagyobb zsarolása mögött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]