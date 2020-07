Nyílt levélben igyekszik reagálni az elmúlt hetek eseményeire a TikTok vezérigazgatója. Kevin Mayer azután tette közzé a dokumentumot, hogy az Egyesült Államok bejelentette: már keresik a lehetőséget, hogyan söpörhetnék ki az országból a kínai ByteDance szoftverét.

A TikTokot sokszor támadták, amiért kiberbiztonsági szakemberek szerint nem kezeli megfelelően a felhasználói adatokat, így pedig több mint veszélyes a használata. Még az Anonymous hackercsapat is felszólalt ellene, és azt kérte, akinek számít a magánélete, az törölje le az alkalmazást.

Mayer levelében egyrészt megvédte a szolgáltatást, másfelől közölte: a TikTokot azért bélyegzik meg, mert a vállalat kínai gyökerekkel rendelkezik, ráadásul rendkívül sikeres is. Mayer szerint a TikToknál mindenki betartja a törvényeket, és nem ők az ellenség. A levelet az Engadget is bemutatta.

A vezérigazgató egy részen arról is ír, hogy a tiszta, biztonságos játszma a TikToknak is érdeke, emellett tisztában vannak vele, hogy minden, velük megosztott adatért felelősségel tartoznak. Mayer a sorok közt Mark Zuckerbergnek is üzent: a Facebook-főnök szerinte mindent elkövet, hogy a TikTokot másolva egy újabb sikeres appot készítsen, de ez továbbra sem sikerült neki.

