Néhány hónap alatt másodjára fordul elő, hogy az Instagram a felhasználó engedélye nélkül aktiválja a kamerát. A mostanit az új iOS 14-be épített funkció buktatta le. A képmegosztót üzemeltető Facebook szerint a jelenséget ezúttal is egy hiba idézte elő.

Nincs miért aggódni, az Instagram nem rögzít sem hangot, sem videót a felhasználó tudta és engedélye nélkül – ezt az üzenetet küldte a The Verge-nek adott tájékoztatásban a képmegosztó csapata. A szolgáltatásnak azért kellett magyarázkodnia, mert az új iOS 14 egyik funkciója jelezte: az app magától is képes hozzáférést szerezni a mobil kamerájához, még akkor is, ha a felhasználó csak a hírfolyam nézegetésére nyitja meg a szoftvert.

A leskelődést kiszúró programfunkció a várhatóan szeptemberben megjelenő iOS 14 egyik hangsúlyos eleme. Az Apple ezzel szeretné elejét venni annak, hogy bizonyos alkalmazások a háttérben, kvázi titokban hajtsanak végre ilyen-olyan parancsokat, melyekre a felhasználók nem adtak engedélyt. Az újdonság korábban több olyan appot is lefülelt, amelyek a vágólap tartalma iránt kíváncsiskodtak.

Hasonló történt most az Instagram esetében is, de ott nem a szöveggel, hanem a kamerával.

A szolgáltatás egyébként egyszerű programhibával magyarázta a jelenséget, amelyet ígéretük szerint mielőbb javítanak. Az nem világos, hogy a kódbéli problémát hányan érzékelték azok közül, akik telepítették és használják is az iPhone-okhoz készülő új iOS-verziót. (A publikus, tehát most is elérhető rendszerverzióknál nem tapasztalni hasonlót, ahogy az Android esetében sem jelentkezett ilyen – hírek legalábbis nem érkeztek róla.)

Az Instagramnak pár hónapja szintén magyarázkodnia kellett, miután kiderült, hogy az Apple rendszerére írt szoftververzió engedély nélkül is hozzáfér a telefon kamerájához.

