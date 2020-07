Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek a járványveszély ellen.","shortLead":"Bangó Margit nem jár sehova, Oszvald Marikánál mindig van fertőtlenítő – magyarázták az érintettek, hogyan védekeznek...","id":"20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb76bbd-fd57-4dbe-b3c4-32a1df371446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68818b3-49f3-4d70-a120-b9856aba7119","keywords":null,"link":"/elet/20200709_arcmaszk_maszkviseles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 09:10","title":"A magyar celebek nem puszilkodnak, és továbbra is hordják a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218ff8a3-70d2-47bb-b781-bc4f19bbba73","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A volt adatvédelmi ombudsman a technológiai fejlődéssel egyre inkább félelmetes megfigyelésről, adatgyűjtésről beszél, és arról, tehetünk-e valamit ezek ellen.","shortLead":"A volt adatvédelmi ombudsman a technológiai fejlődéssel egyre inkább félelmetes megfigyelésről, adatgyűjtésről beszél...","id":"20200708__Majtenyi_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=218ff8a3-70d2-47bb-b781-bc4f19bbba73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a06b7a-a6df-47c5-bd2b-fcb4710d5596","keywords":null,"link":"/360/20200708__Majtenyi_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 08. 19:00","title":"\"Van egy hamis dilemma: Szabadság vagy biztonság\" – Majtényi László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A köznevelésért felelős államtitkár értékelte az elmúlt tanévet. Szerinte az érettségi eredmények átlagosak voltak, míg a bukások száma drasztikusan csökkent.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár értékelte az elmúlt tanévet. Szerinte az érettségi eredmények átlagosak voltak, míg...","id":"20200709_maruzsa_zoltan_bukas_tavoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71157267-1ffd-4b36-9ce9-d39ab7fb4848","keywords":null,"link":"/elet/20200709_maruzsa_zoltan_bukas_tavoktatas","timestamp":"2020. július. 09. 17:16","title":"Maruzsa: Sikeres volt az idei tanév, hatalmasat csökkent a bukások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","shortLead":"De csak egy vágányon, és ott is nagyon lassan haladhatnak a vonatok.","id":"20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c281c3-3643-43ae-95dd-91e6e5fbd18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58567020-1926-4c0b-b06b-b01938fc5cb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_vonat_szob_nagymaros_felhoszakadas_sarlavina","timestamp":"2020. július. 09. 18:01","title":"Hétfőtől újra lehet vonatozni Szob és Nagymaros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket növelték a költségvetési vita során a kormánypárti képviselők. A büdzsé a kormányzati szándékok hű tükre.","shortLead":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket...","id":"20200708_Szandeknyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ccc1c-3b23-4410-8772-51b1349de3fd","keywords":null,"link":"/360/20200708_Szandeknyilatkozatok","timestamp":"2020. július. 08. 13:00","title":"Meghökkentő dolgok a büdzsében: úgy csökken az államadósság, hogy nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]