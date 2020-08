Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt érdeklődőknek.\r

","shortLead":"A Der Standard szerint a „magyar miniszterelnök zsebeinek” egyike az osztrák élvonalban szereplő SV MAttersburg iránt...","id":"20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9b97a0-471f-47c0-9bb5-a6596b309c20","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_meszaros_lorinc_sv_mattersburg_foci","timestamp":"2020. július. 30. 13:59","title":"Osztrák focicsapat lehet Mészáros Lőrinc következő nagy fogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","shortLead":"Egy brit kutatócsoport kifejezetten a koronavírus-járvány idején elterjedt home office hosszú távú hatásait vizsgálta.","id":"202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49a420a-e8c7-48f9-b367-20c4a86b8dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec5dfc-96b1-47dd-bc9a-73c9924d8feb","keywords":null,"link":"/360/202031_hianyzo_ingazas_magukban_lennenek","timestamp":"2020. július. 30. 14:00","title":"Szinte mindenki utálta az ingázást, most mégis rengeteg embernek hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","shortLead":"A Honda Ohio állambeli üzemében a fehér galléros munkavállalók egy része most a futószalagok mellett áll.","id":"20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44cf5c4d-8411-44d1-ad0a-01090fb3760d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70316a86-b2ab-4f75-a2e1-bc797a9bc75d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Berendeltek_egy_Honda_gyar_irodai_munkasait_autot_gyartani","timestamp":"2020. július. 31. 10:31","title":"Berendelték egy Honda gyár irodai munkásait autót gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó bekezdéséből.","shortLead":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó...","id":"20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92b703-b4f4-4dce-b9c5-6f5a03b143de","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. július. 31. 16:39","title":" Az ITM csak kibökte: Vidnyánszkyra bízzák a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","shortLead":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","id":"20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84188464-9b30-4aca-8a14-b854fa24d3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","timestamp":"2020. július. 30. 16:59","title":"120 órás tanfolyamon képzik az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","shortLead":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","id":"20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3eefa-e0ae-40ea-b575-e4ae70c6ed91","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 31. 12:51","title":"Ezer új Covid-eset, 30 ezer aktív fertőzött Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"Szigorítana a német állam a kelet-európai munkavállalók között terjedő koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53dd99f8-5909-481e-a325-8d05816c373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c63101-4aad-4bfd-96f4-81ecda6002e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Bekemenyitenek_Nemetorszagban_a_keleti_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. július. 30. 13:48","title":"Bekeményítenek Németországban a keleti vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök a lemondott svájci legfőbb ügyész segítségével próbálta-e megbuktatni az elődjét.","shortLead":"Nem telhet el úgy év, hogy ne legyen korrupciós botrány a FIFA-ban, ezúttal azt vizsgálják, hogy a mostani elnök...","id":"20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0afbcf-3d76-4bfc-851f-42cb0c266b54","keywords":null,"link":"/sport/20200730_svajci_ugyeszseg_nyomozas_FIFA_elnok","timestamp":"2020. július. 30. 15:49","title":"A svájci ügyészség nyomoz a FIFA elnöke ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]