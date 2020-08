Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bd2a46-82c9-49d4-bb32-f567af34f721","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Naponta_tobb_szaz_uj_fertozott_van_a_nyugatbalkani_orszagokban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:45","title":"Naponta több száz új fertőzött van a nyugat-balkáni országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","shortLead":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","id":"20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502a811-6a85-4237-b3a8-79823dd01102","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","timestamp":"2020. július. 31. 19:44","title":"Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52d8687-7080-4336-b838-a482f0ee402e","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mindenki azért versengett és attól rettegett, hogy vele dolgozzon. A legkeresettebb és legkellemetlenebb színész volt. Annyit keresett és annyit költött, annyiszor került pénzzavarba és annyiszor adta magát hozzá méltatlan produkciókhoz. Magánakvaló, rátarti, kellemetlen pasas. Nagy darab ember. Nagy formátumú színész. 75 évvel ezelőtt, 1945. augusztus elsején vesztette el őt az ország.","shortLead":"Mindenki azért versengett és attól rettegett, hogy vele dolgozzon. A legkeresettebb és legkellemetlenebb színész volt...","id":"20200801_Csortos_Gyula_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b52d8687-7080-4336-b838-a482f0ee402e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93201bba-839b-4841-840b-567cd5074936","keywords":null,"link":"/360/20200801_Csortos_Gyula_portreja","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:30","title":"Színészóriás és kiállhatatlan alak volt – 75 éve halt meg Csortos Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","id":"202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cd42a8-c774-4210-abbe-fcd6e8da6d02","keywords":null,"link":"/360/202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:30","title":"Egy speciális szemüvegről kiderült, hogy levétele után is javítja a színlátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól, hogy elvész Magyarország jövője, mert most átalusszuk azt, ami történik, és képtelenek leszünk felkelni, a saját lábunkra állni. De azt mondja, egyetlen célja van: úgy élni az életét, hogy ne szenvedjen el lelki károkat.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól...","id":"202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc7134-b006-44f5-9c84-792936d98986","keywords":null,"link":"/360/202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Iványi Gábor: Nagyon fáradt vagyok, de nem adom fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","shortLead":"A szervezet főigazgatója szerint csak 2021 elején lehet majd használni a koronavírus elleni vakcinát.","id":"20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b510-67f6-47d3-991d-84173b6402b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_WHO_jarvany_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. július. 31. 21:29","title":"A WHO szerint évtizedekig érezhető lesz a járvány hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"","category":"kultura","description":"Azonnali hatállyal felbontotta a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kötött szerződését Zsámbéki Gábor, miután az egyetem kuratóriumának élére Vidnyánszky Attilát nevezték ki.\r

","shortLead":"Azonnali hatállyal felbontotta a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kötött szerződését Zsámbéki Gábor, miután...","id":"20200801_Zsambeki_Gabor_felbontotta_a_szerzodeset_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620b892-4299-49fd-b149-2cde17e6ec61","keywords":null,"link":"/kultura/20200801_Zsambeki_Gabor_felbontotta_a_szerzodeset_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemmel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 22:11","title":"Zsámbéki Gábor 41 év után felbontotta a szerződését a Színművészetivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]