[{"available":true,"c_guid":"fc1024b6-262c-48bb-aeb7-65e50f1853bb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási áradások fenyegetnek a Hanna hurrikán nyomában az Egyesült Államok déli vidékein.\r

\r

","shortLead":"Óriási áradások fenyegetnek a Hanna hurrikán nyomában az Egyesült Államok déli vidékein.\r

\r

","id":"20200726_Megerkezett_a_Hanna_hurrikan_eletveszelyes_aradasok_kisereteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1024b6-262c-48bb-aeb7-65e50f1853bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e378bd-fe93-4a97-96c9-5f363f7170e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Megerkezett_a_Hanna_hurrikan_eletveszelyes_aradasok_kisereteben","timestamp":"2020. július. 26. 21:55","title":"Életveszélyes áradások kísérik az USA-ban pusztító Hanna hurrikánt (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","shortLead":"Háromnegyedével csökkent a lazacok populációja az elmúlt ötven évben, ami komoly gondokhoz vezethet.","id":"20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c54556a-db07-4c1e-8279-8a74c6fe9942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64071550-7997-4819-9b17-3926263d33de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_vandorlo_hal_klimavaltozas_populacio_szennyezes_tulhalaszat","timestamp":"2020. július. 28. 10:35","title":"Katasztrofálisan csökkent a vándorló halak állománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások során legalább húsz rendőr is megsérült.","shortLead":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások...","id":"20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb7945d-8eaf-473c-942f-f82a8c3e7279","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. július. 26. 14:55","title":"Elszabadultak az indulatok Seattle-ben, tucatjával viszik be a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","shortLead":"A vezetőség több tagjánál jelentkeztek vírusfertőzésre jellemző tünetek.","id":"20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fa72fc-e6fe-4da1-811a-22a69588abd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0205841-2917-4d90-a495-13a15dd2d66d","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_obudai_zsinagoga_koves_slomo_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. július. 26. 21:26","title":"Koronavírus-gyanú miatt szüneteltetik az istentiszteleteket az Óbudai Zsinagógában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","shortLead":"Nagyatád térségében okozta a legnagyobb károkat a hétvégi vihar. Volt, ahol 16 centi eső esett.","id":"20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe9e25b-4f02-42fd-a778-1ecf856ec25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a09a0-85a9-4946-9173-4075d0d36c08","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_hetvegi_viharkarok_eso_zivatar_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 26. 20:20","title":"Akkora áradás volt Nagyatádnál, hogy újabb rubrikákat kellett felvésni a vízmércére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","shortLead":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","id":"20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb86840a-9d4a-4af2-bcd4-8f553685124e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2020. július. 28. 12:47","title":"Egymilliónál is többen töltötték már ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","shortLead":"A négyéves kislányt a nagybátyja próbálta elragadni az édesanyjától - sikertelenül.","id":"20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f21f979-d628-43ed-b675-396801009ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a726cf5-6269-4233-9316-53c43f501a5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Levideoztak_ahogy_egy_indiai_anyuka_emberrabloktol_menti_meg_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 26. 16:13","title":"Levideózták, ahogy egy indiai anyuka emberrablóktól menti meg a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem politikusként „okoskodni”, hanem hidat építeni menne. Hétfőn megválaszthatják.","shortLead":"Nem politikusként „okoskodni”, hanem hidat építeni menne. Hétfőn megválaszthatják.","id":"20200726_orban_viktor_lazar_janos_magyar_tenszszovetseg_elnok_szucs_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733a090-9c45-42f6-aa51-ae1837508b35","keywords":null,"link":"/sport/20200726_orban_viktor_lazar_janos_magyar_tenszszovetseg_elnok_szucs_lajos","timestamp":"2020. július. 26. 17:11","title":"Orbán kérte Lázárt, hogy legyen a teniszszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]