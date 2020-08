Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar ökölvívó-bajnokságot.","shortLead":"A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, Bajkai István szerint az egész Kárpát-medencére ki kell terjeszteni a magyar...","id":"20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796526c7-2c00-4cd4-9716-67b6a08884e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee13bdf-7bdc-4220-b833-3478c645fc91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200802_erdely_okolvivas_sportkozpont_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:22","title":"Százmilliókkal támogatott meg a kormány egy erdélyi ökölvívó-központot, amelynek most letették az alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","shortLead":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","id":"20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52b222d-847c-42b6-a036-0cbfef713121","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","timestamp":"2020. augusztus. 01. 06:41","title":"Mindenki utánafordul ennek a székesfehérvári ZiL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","shortLead":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","id":"20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec67fa3-446b-4be0-b7e3-e036f38ea4d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:13","title":"Teherautóba rohant egy autós Heves megyében, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és az USA gazdasága is akkorát zuhant, mint még sosem; átnéztük, kik és mennyi közpénzt kaptak a balatoni szállodafejlesztésekre; kiderült, hogy 17,4 helyett 44 milliárd forintjába került az államnak a Mátrai Erőmű megszerzése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és az USA gazdasága is akkorát zuhant, mint még sosem; átnéztük, kik és mennyi közpénzt kaptak a balatoni...","id":"202007802_Es_akkor_munka_valsag_szalloda_balaton_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8f7677-256c-41db-b476-bf08dfa746c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/202007802_Es_akkor_munka_valsag_szalloda_balaton_eromu","timestamp":"2020. augusztus. 02. 07:00","title":"És akkor az alga mellett közpénz úszik a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat mindannyian ütötték-rúgták, verték puszta kézzel és egy kerítésléccel. A társaság egyetlen nő tagja eközben a férfitól elvett egy mobiltelefont, egy tabletet, valamint több tízezer forint készpénzt.","shortLead":" Egy négyfős társaság szombat hajnalban Nyíregyházán megtámadott egy egyedül, gyalog közlekedő férfit. Az áldozatukat...","id":"20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c6aacb-b628-4e55-a44f-b634f65678e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d028a3-de35-4fa1-a571-d7c7c6d1bb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Elfogtak_a_nyiregyhazi_felfegyverkezett_rablokat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:43","title":"Elfogták a nyíregyházi felfegyverkezett rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben, hogy tiltakozzanak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.\r

","shortLead":"Feloszlatta a német rendőrség szombaton kora este azokat a tüntetőket, akik azért gyűltek össze Berlinben...","id":"20200801_Feloszlattak_a_rendorok_a_berlini_koronavirustuntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b441-d059-4e22-934f-0d3df454d871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d269b7-1763-4584-b350-a22895c10b04","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Feloszlattak_a_rendorok_a_berlini_koronavirustuntetest","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:57","title":"Feloszlatták a rendőrök a berlini koronavírus-tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati tényező kiküszöbölésével.","shortLead":"A legújabb kutatások szerint a demens esetek negyven százaléka megelőzhető vagy késleltethető tucatnyi kockázati...","id":"20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdaf2758-77dd-4e68-99a3-b61912ab846c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_demencia_kialakulasa_megelozes_kutatas_tudomany","timestamp":"2020. július. 31. 18:03","title":"Tízből négy esetben megelőzhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]