Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1598c-f982-4477-b77c-b69b411cafe0","keywords":null,"link":"/360/20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:00","title":"Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","shortLead":"A hatóságok azt kérik, még véletlenül se ültessék el a kéretlenül kapott magokat.","id":"20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9733d2d-ab8d-435c-8689-21873f53dd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bdf65-f806-4772-ab05-091ffe792751","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Gyanus_kinai_magok_erkeznek_az_amerikaiak_postaladaiba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:28","title":"Gyanús kínai magok érkeznek az amerikaiak postaládáiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze 17 esztendős az a hacker, akit a júliusi Twitter-betörés feltételezett irányítójaként azonosítottak az amerikai hatóságok. A fiú Bill Gates és Barack Obama korábbi amerikai elnök csatornájához is hozzáfért.","shortLead":"Mindössze 17 esztendős az a hacker, akit a júliusi Twitter-betörés feltételezett irányítójaként azonosítottak...","id":"20200802_twitter_hackertamadas_17_eves_kiberbunozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7a0da-396d-43c3-989e-2c0b3036717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_twitter_hackertamadas_17_eves_kiberbunozo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:09","title":"Egy 17 éves hekker áll a Twitter történetének eddigi legsúlyosabb kibertámadása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk nélkül utazik, „az nem saját magát, hanem a többi embert veszélyezteti.”","shortLead":"A gazdasági miniszter pénzbüntetést helyezett kilátásba a maszkot nem viselők szankcionálására. Szerinte aki maszk...","id":"20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cf2bba-771b-4559-8dea-cc6f2690300b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb57ac-99c6-4afa-bb02-832ea96d7cc7","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Bekemenyithet_Nemetorszag_maszkugyben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:21","title":"Bekeményíthet Németország maszk-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Fontos dimenziók veszhetnek el az emberi kapcsolatokból a járvány miatti kötelező távolságtartás okán – hangsúlyozzák azok a szakemberek, akik az utóbbi években új fénybe helyezték a pupilla szerepét a kommunikációban.","shortLead":"Fontos dimenziók veszhetnek el az emberi kapcsolatokból a járvány miatti kötelező távolságtartás okán – hangsúlyozzák...","id":"202031__pupillakutatas__ablak_azagyra__szepasszony_fuve__mit_uzen_aszembogar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66a9df6-d76a-4df4-bf10-c2063f24b7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864b9dd2-9b76-49a3-a085-f9ba6140a4e0","keywords":null,"link":"/360/202031__pupillakutatas__ablak_azagyra__szepasszony_fuve__mit_uzen_aszembogar","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:15","title":"Miről árulkodik a szembogár? Hogyan lehet szemezéssel manipulálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek ugyanitt.","shortLead":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek...","id":"20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdff0a07-76ea-48e8-a28e-cc5bf8558ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:55","title":"Börtönt ostromoltak a terroristák Afganisztánban, legalább 75 bűnöző szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Most zajlik a párzási időszak.","shortLead":"Most zajlik a párzási időszak.","id":"20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdcfcf44-d8b4-4756-869f-552fa6e56714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6fb20-25f2-475c-96bf-955735a13bd3","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Oz_Uzekedes_Parzas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:59","title":"Látott már őzeket üzekedni? Most megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]