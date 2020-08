Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk egy részletet, esetleg átpörgessünk érdektelenebb jeleneteket. Ebben az ügyben lép előre az androidos Netflix alkalmazás.","shortLead":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk...","id":"20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e73c5a-1aa6-4b63-be3a-14afe565f599","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:03","title":"Androidon netflixezik? Hamarosan kap egy régen várt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben, köztük poszt-traumatikus stresszben (PTSD), nyugtalanságban, álmatlanságban és depresszióban a milánói San Raffaele kórház által hétfőn közétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben...","id":"20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b039335-ca73-4d4c-95a4-8dfda3c78b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:26","title":"Nyugtalanság, álmatlanság és depresszió gyötri a koronavíruson átesettek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt belsejében készült, közel 20 évvel ezelőtt.","shortLead":"Régi Macek, iPodok, furcsa, zseblámpaszerű webkamerák – ilyesmiket látni azon a felvételen, amely egy Apple-bolt...","id":"20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c753e27-77bc-48b3-bc9f-8b4895842b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1dc96-b31a-4a10-a520-11fc7da6fcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_apple_bolt_apple_store_ipod_regi_iphone_mac","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:03","title":"Kordokumentum: előkerült egy videó arról, miket árul az Apple 17 évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tapasztalatok szerint akár hét évig is lappanghat a szervezetben egy minden tizedik nőt megbetegítő nőgyógyászati kór, és a páciens csak ezután, sokszor már harmincas éveinek közepén jut el a helyes diagnózishoz.","shortLead":"A tapasztalatok szerint akár hét évig is lappanghat a szervezetben egy minden tizedik nőt megbetegítő nőgyógyászati...","id":"202031_nok_fajdalma_csokoladecisztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef9261d-e712-4c13-bc92-37076ea3c548","keywords":null,"link":"/360/202031_nok_fajdalma_csokoladecisztak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:00","title":"Tízből egy nőt érint a baj, de nehéz észrevenni a csokoládécisztákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval rosszabb.","shortLead":"Az ellenzéki szimpatizánsok elsöprő többsége az uniós tagság mellett van, míg a fideszeseknél ez az arány jóval...","id":"20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e008a2f0-4390-431b-8997-23e5357a1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3230cec-8340-44b4-969e-799cff2b9b55","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kutatas_eu_euro_tagsag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:08","title":"A magyarok majd kétharmada még mindig uniópárti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek a járványhelyzetről. Szerintük ez az ország nyitottságát bizonyítja.","shortLead":"Kazahsztánban úgy érezték az egészségügyi minisztériumban, hogy eljött az idő, hogy napi adatokat közöljenek...","id":"20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1980a3b7-ffae-4383-94a6-d95d2d5f6070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ed0a-270b-4606-8470-07c384a3814d","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Kazahsztan_augusztusra_jutott_el_addig_hogy_napi_jarvanyadatokat_szolgaltasson","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:51","title":"Kazahsztán augusztusra jutott el addig, hogy napi járványadatokat szolgáltasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója a Galaxy Note20 Ultra 5G-ről.","shortLead":"Bár csak szerdán mutatja be a Samsung új telefoncsaládját, a YouTube-ra már felkerült az AT&T promóciós videója...","id":"20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188f008-43d5-4597-8798-379ac60f9b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_samsung_galaxy_note20_ultra_5g_hivatalos_video_teaser","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:03","title":"Itt a Samsung idei legerősebb telefonjának hivatalos videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]