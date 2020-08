Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","shortLead":"A volt first lady nehezen dolgozza fel a történéseket a világban.","id":"20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35a1e2-6589-4337-a74d-2ca259151deb","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Michelle_Obama_a_depressziojarol_beszelt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:46","title":"Michelle Obama a depressziójáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól gazdálkodik, szinte egy csapásra a régió leggazdagabbjai közé emelkedhet. A két legnagyobb népcsoport máris egymást vádolja a másik kisemmizésével, ami viszályt és pazarlást vetít előre.","shortLead":"Ma még Dél-Amerikában is a legszegényebbek közé tartozik az apró Guyana, ám ha az ölébe hullott olajkinccsel jól...","id":"20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f80cbccb-8285-46ce-95ea-c254f8569477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bb6dd1-4ce9-43e4-9cc6-ccd5079a0faa","keywords":null,"link":"/360/20200805_Egy_kis_orszag_amely_olajban_uszik_de_meg_nem_tudja_mit_kezdjen_vele","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:00","title":"Egy kis ország, amely olajban úszik, de még nem tudja, mit kezdjen vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90 százalékkal nőtt az online értékesítésük aránya.","shortLead":"A sportóriás több százmillió dolláros veszteséget könyvelhetett el a koronavírus-járvány miatt, azonban több mint 90...","id":"20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d53264b-da6f-4e6f-ba0d-9c89c420a614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed552c-81bd-4a65-8bbf-c36063d78d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_360_millio_dollart_vesztett_a_legutobbi_negyedevben_az_Adidas_de_nagyon_optimistak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:49","title":"360 millió dollárt vesztett a legutóbbi negyedévben az Adidas, de nagyon optimisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói, akik a világ 13 fő gabonaféléjét vonták be a tervek szerint legalább száz éven át folyó kutatásukba.","shortLead":"A vetőmagok élettartamát vizsgálják a norvégiai Spitzbergákon létrehozott globális magbank (Global Seed Vault) kutatói...","id":"20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af42b23f-17d1-4cd1-b47c-3ea3222a77a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_vetomag_elettartama_kutatas_globalis_magbank","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:03","title":"100 éven át tart a most induló magkutatás, melyhez -196 Celsius-fokra is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","shortLead":"Az Európa-liga hátralévő mérkőzéseit Németországban játsszák le.","id":"20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93bcfcf-f49f-45ba-bd25-c8c96834e1be","keywords":null,"link":"/sport/20200806_Negyeddontoben_az_Inter_es_a_Manchester_United","timestamp":"2020. augusztus. 06. 05:15","title":"Negyeddöntőben az Inter és a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]