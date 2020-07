Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","shortLead":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","id":"20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3797da-2db5-4eeb-bb17-ebf2cc797a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","timestamp":"2020. július. 26. 16:50","title":"Megszűnt a veszprémi Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","shortLead":"Néhány nyugat-dunántúli megye kivételével az egész országban van esély zivatarokra.","id":"20200726_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4c939f4-0371-4c9b-b3b1-19a386e86e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07a08ee-b275-4389-b426-941d2b27309a","keywords":null,"link":"/elet/20200726_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. július. 26. 08:20","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","shortLead":"A szerényebb teljesítményű motorért bőven kárpótolhat az alacsonyabb tömeg és a kedvezőbb ár.","id":"20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9322bc23-da75-4486-a828-d3e70d6231d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17fec66-c1d3-4ca9-8f13-80a5ab2ade66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_5_millio_forinttal_olcsobb_itthon_a_gyengebb_uj_toyota_supra","timestamp":"2020. július. 27. 07:59","title":"5 millió forinttal olcsóbb itthon a gyengébb új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0dff3-2738-452d-a026-c0842dc70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze pár darab létezik abból a Pokémon-kártyából, amely ritkasága miatt meglepő összegért kelt el egy játékosoknak szervezett aukción.","shortLead":"Mindössze pár darab létezik abból a Pokémon-kártyából, amely ritkasága miatt meglepő összegért kelt el egy játékosoknak...","id":"20200727_pokemon_kartya_aukcio_licit_pikachu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15e0dff3-2738-452d-a026-c0842dc70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fa0df0-d452-4b1c-a77f-f61b074e79fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_pokemon_kartya_aukcio_licit_pikachu","timestamp":"2020. július. 27. 11:03","title":"Eladták a világ legdrágább Pokémon-kártyáját: 75 millió forintot fizettek érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába, hogy megvethesse lábát a stratégiai jelentőségű térségben.","shortLead":"Oroszország egyre több fegyvert, légvédelmi rendszereket és zsoldosokat szállít a polgárháború sújtotta Líbiába...","id":"20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4915e7-db0f-48c5-b906-b9f4b2992d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd8e77d-b16c-4f5d-9645-968bd2143b22","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Oroszorszag_egyre_tobb_fegyvert_es_zsoldost_szallit_Libiaba","timestamp":"2020. július. 25. 21:12","title":"Oroszország egyre több fegyvert és zsoldost szállít Líbiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi gyanús tüneteket mutat.","shortLead":"Eddig tagadta Észak-Korea, hogy eljutott volna hozzájuk a koronavírus, most viszont azt elismerték, hogy egy férfi...","id":"20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e90fb6e-fd0e-4230-97e3-8fa61375cd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdce45a-20b3-4cd0-a659-c79d42c937f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Eszak_Korea_elso_koronavirus","timestamp":"2020. július. 26. 08:32","title":"Észak-Korea elismerte az első koronavírus-gyanús esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták, gyermekük meghalt, ám egyre több jel utal arra, hogy a babákat a kórházi személyzet eladta pénzes örökbefogadóknak. Nem tudni, hogy a bűncselekménysorozat mikor ért véget – ha egyáltalán véget ért – viszont egyre több anya harcol azért, hogy legalább most kiderüljön, mi lett gyermekükkel. Nincs sok esélyük. ","shortLead":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták...","id":"20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ff39b-718b-49a7-bac3-7db63215b642","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","timestamp":"2020. július. 25. 20:00","title":"15-40 ezer euróért árulták a szerbiai csecsemőket, ám félő, hogy a végső igazságot sosem tudjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt napon, ezren kerültek házi karanténba.","shortLead":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt...","id":"20200727_koronavirus_napi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a2557-35a1-4360-a7cf-65953bf4e14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_koronavirus_napi","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Tizenhárom új koronavírus-fertőzött, újabb ezer ember házi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]