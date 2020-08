Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd2e259-408b-4fdf-a104-d0750d5bdda7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót kapott a LastPass nevű jelszókezelő szoftver: a megoldás folyamatosan figyel egy, a sötét webre és az internetre felkerülő bejelentkezési adatokat tömörítő adatbázist, és riasztja a felhasználót, ha az ő adatait is megtalálja benne.","shortLead":"Új funkciót kapott a LastPass nevű jelszókezelő szoftver: a megoldás folyamatosan figyel egy, a sötét webre és...","id":"20200805_lastpass_jelszokezelo_biztonsagos_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd2e259-408b-4fdf-a104-d0750d5bdda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f051baa5-00e5-43f7-90d1-928f4e97794b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_lastpass_jelszokezelo_biztonsagos_jelszo","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:03","title":"Ez azonnal bejelez, ha más megkaparintja az ön jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","shortLead":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","id":"20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e68e09-51b7-483c-ae10-5e4c9c11a0a9","keywords":null,"link":"/elet/20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:48","title":"Elkezdtek kikelni a teknőcbébik az olasz strandokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","id":"20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada09c6-2931-4092-9249-520b6dab4597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:53","title":"Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","shortLead":"A francia cég mindössze negyvenet épít majd az 5 millió eurós autókból, amelynek elkészült az első három példánya. ","id":"20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673f2abd-7d2e-4665-b3d2-3cf028b2e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d82b9b7-6784-4c41-b31e-6f97e8a80318","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Kesz_az_elso_harom_Bugatti_Divo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:41","title":"1,7 milliárd forint egy ilyen Bugatti Divo, de már mindet előre eladták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő médium áll.","shortLead":"A Twitter szeretné, ha mindenki tisztában lenne vele, ha egy-egy megosztás mögött a kormányzati érdekeket képviselő...","id":"20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1e4ac-ac85-4dec-9062-b4d4c03422a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_twitter_allami_media_kormanykozeli_media_cimke","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:03","title":"Felcímkézi a Twitter az állami médiumok oldalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be a méltán bukott diktátort Feitl István Ki volt Rákosi Mátyás? című könyve.\r

","shortLead":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be...","id":"202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9125e72e-08ae-4976-81e5-e2c0d85e6406","keywords":null,"link":"/360/202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:00","title":"Gyilkos iróniával és áthallásokkal teli portré jelent meg Rákosi Mátyásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi úszik rajtuk és bennük.","shortLead":"Az óceánokba érkező műanyaghulladék mennyisége 2029-ben érheti el a csúcspontját. Jelenleg nagyjából 399 ezer tonnányi...","id":"20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91942f1d-2138-4949-89fe-6381b107b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b0e2b3-04c8-43a5-be92-eb158421d62b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_viz_ocean_muanyag_mikromuanyag_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:32","title":"Nem sokat ér, ha csak az óceánok felszínéről szedik le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","shortLead":"Több fontos bejelentést is tett csütörtökön a szegedieknek a Digi.","id":"20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6ba4fb-71cd-43e2-8b12-5c04252b71c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_szeged_digi_szaloptika_internet_digimobil","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:03","title":"Szegeden él? Önt is érintheti a Digi mai bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]