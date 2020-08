Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01f9b69-cef0-4c23-817a-479086e2ee53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egykor az Oppo almárkájaként ismert, ma már önálló telefongyártó hozta el a mobilpiac eddigi legolcsóbb 5G-képes készülékét.","shortLead":"Az egykor az Oppo almárkájaként ismert, ma már önálló telefongyártó hozta el a mobilpiac eddigi legolcsóbb 5G-képes...","id":"20200806_realme_v5_bemutato_specifikacio_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f9b69-cef0-4c23-817a-479086e2ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea2b6e6-b216-42ca-9f0b-6dd020162b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_realme_v5_bemutato_specifikacio_okostelefon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:03","title":"Ez az eddigi legolcsóbb 5G-s telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","id":"20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2e2a2-9f46-45f2-9f1e-1f01d77bdf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:13","title":"Kiszivárgott egy fotó az iPhone 12-ről, csalódottak lehetnek az Apple-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","shortLead":"A stuttgarti gyártó kompakt modellje szó szerint bejáratósan új, ráadásul egy erősen limitált sorozat példánya.","id":"20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc9245d-8d89-4ca6-bf5a-0cfdabcafcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1568a-1107-46c5-8d91-594891c591ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_206_kilometerrel_arulnak_egy_21_eves_mercedes_aosztalyt","timestamp":"2020. augusztus. 06. 06:41","title":"206 kilométerrel árulnak egy 21 éves különleges Mercedes A-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255973a3-f9d0-441a-8db6-26435253f245","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jól felszerelt dél-koreai elektromos autó hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","shortLead":"A jól felszerelt dél-koreai elektromos autó hatótávja meghaladja a 300 kilométert.","id":"20200806_hyundai_kona_villanyautokkal_bovult_a_mol_limo_flottaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=255973a3-f9d0-441a-8db6-26435253f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660e8f10-8f75-41e9-af77-4d1f4b85f26e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_hyundai_kona_villanyautokkal_bovult_a_mol_limo_flottaja","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:59","title":"Hyundai villanyautókkal bővült a MOL Limo flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d4c8bf-5f2e-48db-9ffe-b97fb1f4e1d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két és félszer nagyobb valószínűséggel hordoznak magukban emberre is veszélyes fertőzést azok az állatok, amelyeknek a természetes élőhelyét pusztítjuk. A kis testű, gyorsan mozgó állatok – például a rágcsálók és a denevérek – pedig könnyen beviszik ezeket a városokba is. ","shortLead":"Két és félszer nagyobb valószínűséggel hordoznak magukban emberre is veszélyes fertőzést azok az állatok, amelyeknek...","id":"20200806_Sokkal_nagyobb_esellyel_indul_ki_emberre_is_veszelyes_fertozes_azoktol_az_allatoktol_akiknek_az_elohelyet_pusztitjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d4c8bf-5f2e-48db-9ffe-b97fb1f4e1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c18474-11ef-4e7b-a660-6e39e2ade72d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Sokkal_nagyobb_esellyel_indul_ki_emberre_is_veszelyes_fertozes_azoktol_az_allatoktol_akiknek_az_elohelyet_pusztitjuk","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:21","title":"A pusztuló élőhelyű állatok könnyebben terjesztenek veszélyes fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége.","id":"20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7103489-bf74-4186-aefa-43e083b890ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada09c6-2931-4092-9249-520b6dab4597","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_kocsis_mate_hobby_key_kft_osztalek_osztalekfizetes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:53","title":"Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","shortLead":"A csillagos stuttgarti márka divatterepjárójának V8-as biturbó motorját alaposan túlhúzták.","id":"20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f520be6-1b0f-4730-9007-9805a1fc908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61cec6fd-9608-4bd4-a5df-4a8b3cd7a810","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_920_loeros_lett_az_uj_mercedesamg_gle_63","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:41","title":"920 lóerős lett az új hibrid Mercedes-AMG GLE 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]