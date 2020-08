Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány elemeinek tűnhettek, de hamar megjelentek azok a rajongók és támogatók, akik arra figyelmeztettek, hogy a rapperen valószínűleg eluralkodott korábban felvállalt bipoláris zavara. Ha ismerjük és értjük a betegség tüneteit, West ámokfutásnak tűnő megnyilvánulásai is egészen más megvilágításba kerülnek. De mit kell tudni és hogyan érdemes beszélni a bipoláris zavarról? Dr. Belső Nóra pszichiátert kérdeztük.","shortLead":"Kanye Westnek az elmúlt hetekben felbukkanó furcsa víziói és sértő bejegyzései eleinte egy jól kidolgozott médiakampány...","id":"20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfca58d-6e4a-4a93-a0c5-6a4ae2a4ca57","keywords":null,"link":"/elet/20200806_kanye_west_belso_nora_bipolaris_zavar","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:00","title":"Ne az legyen a reakció, hogy ez egy félőrült pszichopata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég középpontjába.","shortLead":"Átszervezi a Windows fejlesztői csapatát a Microsoft, hogy ezzel ismét az operációs rendszert állítsa a cég...","id":"20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897df426-eb40-4d2e-99d9-7468d5c32f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_windows_atalakitas_panos_panay","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:03","title":"Ráfekszik a Microsoft a Windowsra, a legjobbat akarják kihozni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot készítő kínai céggel. A rendelkezés szeptember 20-án lép életbe.","shortLead":"Az amerikai elnök aláírta a rendeletet, amely értelmében semmilyen ügyletet nem lehet majd bonyolítani a TikTokot...","id":"20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a035758-5184-46cd-adea-8f734d9313ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_donald_trump_tiktok_betiltas_elnoki_rendelet_microsoft","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:33","title":"Trump 45 napon belül kivéreztetné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, nyugdíjprémium, 53. heti nyugdíj – sorolta Tállai András a nyugdíjasok milliárdjait. Arról nem beszélt, hogy a nyugdíjak mennyire leszakadtak a fizetésekről.","shortLead":"Erzsébet-utalvány, rezsiutalvány, nyugdíjprémium, 53. heti nyugdíj – sorolta Tállai András a nyugdíjasok milliárdjait...","id":"20200808_Tallai_allamtitkar_nosztalgia_es_igeretmilliardokkal_kapraztatta_a_nyugdijasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8c81e4-f094-40d4-ba95-f1f1c24c2164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_Tallai_allamtitkar_nosztalgia_es_igeretmilliardokkal_kapraztatta_a_nyugdijasokat","timestamp":"2020. augusztus. 08. 09:12","title":"Tállai államtitkár nosztalgia- és ígéretmilliárdokkal kápráztatta a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","shortLead":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","id":"20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d507a-b0fb-4e32-8e43-426ba72b3f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:04","title":"Új szolgáltatást vezetett be a Tesla, hogy ne legyenek az autói annyira egyformák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó. A gének esetében viszont kimondottan hátrányos a szoftver.","shortLead":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó...","id":"20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40ebb33-498e-4d5d-9ae8-934a2278905f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:33","title":"A tudósok inkább átnevezik a géneket, hogy az Excel ne dátumoknak lássa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül azért az Újpest elleni komoly futball vereségre is jól emlékeznek a helyiek. ","shortLead":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül...","id":"20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19969c23-17db-46bb-9484-dc9881e5e57e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","timestamp":"2020. augusztus. 08. 06:41","title":"Itt kezdődött minden: a ma szülinapos Michelisz Norbert szülőfalujában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rosszabbul jár a Wizz Airnél az, aki az összegyűjtött pontjaiból vásárol repülőjegyet.","shortLead":"Rosszabbul jár a Wizz Airnél az, aki az összegyűjtött pontjaiból vásárol repülőjegyet.","id":"20200807_wizzair_visszaterites_nincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79930411-c76b-462b-8622-ce1addd845e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_wizzair_visszaterites_nincs","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:35","title":"A Wizz Air trükközésre hivatkozva korlátozza a pénzvisszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]