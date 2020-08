Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","shortLead":"A mozgása alapján lehet beazonosítani a négy fiatalt. ","id":"20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f91-b50b-42fd-866b-fdfb749722ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1bc6b-3c95-4947-8dba-9ddc1eb6a630","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Felvette_a_kamera_ahogy_bemasztak_a_remizbe_osszefujni_ket_metrokocsit","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:48","title":"Felvette a kamera, ahogy bemásztak a remízbe összefújni két metrókocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott projektjét siratja, óriási tévedésben van, amikor a sikertelenség okait kutatja. Sokszor ugyanis nem a megvalósítás valamely lépése hibás – hanem már az alapvető elvárással van gond.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott...","id":"20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57ab409-66a3-4599-ac2d-7c25e8e9e94f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:03","title":"A bukott ERP-projektek sötét titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","shortLead":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","id":"20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11574d-a497-4130-bf5d-d83ca66101ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:47","title":"Rogán Antal még mindig többet keres Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hatodik.\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f1482-1448-4b34-9e2e-7add725a76a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:26","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – hatodik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni a világra, és nyitottá válni a ránk váró ismeretlenre.","shortLead":"A kérdések remek eszközök az új lehetőségek felfedezéséhez. Segítenek meríteni a meglévő tudásunkból, rácsodálkozni...","id":"20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157da2fc-94e3-4794-8d52-c0e6054d20c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b0ef09-68c3-416e-adc2-3bd89c0c461f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200809_Miert_ne_hagyjuk_abba_a_kerdezest","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:15","title":"Miért ne hagyjuk abba soha a kérdezést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni pilóták, akik lezuhantak, mert elbeszélgették az időt. Miután kiderült, hogy az ország pilótáinak jelentős részének nincs is jogosítványa, a Duma Aktuál elképzelte, milyen helyzetekhez vezethet ez. ","shortLead":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni...","id":"20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c6c02b-9947-45ed-883d-f9b7d018109f","keywords":null,"link":"/360/20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha csak pár órát playstationöztél, ne vezess repülőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak az androidosok számára. De miért maradtak ki az iOS-esek?","shortLead":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak...","id":"20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce59a2c-94d4-45aa-b840-7bd51063a029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:03","title":"Ezért tiltja az Apple az iPhone-okról az xboxos játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések megelőzéséről. Karácsony szerint a koronavírus lehetséges második hullámában kiemelt feladat az idősotthonok védelme.","shortLead":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések...","id":"20200810_Karacsony_koronavirus_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1841df25-bcfd-4c60-8131-4f78aa4578ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Karacsony_koronavirus_level","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:01","title":"Karácsony a második hullámról: Készüljünk a legrosszabbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]