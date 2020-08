Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Aludni jó – ez az élet egyik nagy alapvetése. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki aludjon sokat, a közgazdászok is ezt javasolják. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az alvás gazdasági hatásait vizsgáló elemzéseket járjuk körbe. De nem csak unalmas közhely vagy épp életviteli tanács az, hogy mindenki aludjon sokat, a közgazdászok is ezt javasolják. Dől a profit, ha sziesztázunk? – Az alvás közgazdaságtana Az áltagsebesség-mérés nem csak egy pillanatnyi kihágást büntet, hanem a tartósan, hosszú perceken át tartó gyorshajtást. Ha átlagsebesség-mérés lenne, nem csak a traffipaxnál lassítanának az autósok Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni Az áldozatok jogi képviselője öt ilyen emberről tud, Gulyás Gergely miniszter korábban egyről beszélt, aki nem ment el, amikor meg akarták kérdezni.\r

\r

Senki nem kereste az operettszínházi zaklatási ügy több sértettjét a belső vizsgálat során. Az áldozatok jogi képviselője öt ilyen emberről tud, Gulyás Gergely miniszter korábban egyről beszélt, aki nem ment el, amikor meg akarták kérdezni. Már öt érintett állítja: nem keresték őket az operettszínázi zaklatás miatt