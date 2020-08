Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166 ezerrel.","shortLead":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166...","id":"20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf05b35-9314-48ee-8ba0-032cb335978d","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"286 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","shortLead":"Már úton van a Hajabusza-2, rajta/benne néhány fontos mintával, de mielőtt eléri a Földet, még megnézne valami mást is.","id":"20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c5cd1c-340b-4dc4-9048-22e2e8d79be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd36d258-049d-4969-bc80-504598cebd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_hajabusza_2_urszonda_ryugu_kisbolygo_aszteroida_minta_kozet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:03","title":"Hazafelé tartva végezhet el újabb történelmi küldetést a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5262380f-9c6e-48e1-bf59-fab6dd810da1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub ezzel akar közelebb kerülni a drukkerekhez. A járműben bolt is üzemel.","shortLead":"A klub ezzel akar közelebb kerülni a drukkerekhez. A járműben bolt is üzemel.","id":"20200814_fradi_kamion_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5262380f-9c6e-48e1-bf59-fab6dd810da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814ae9b6-bacf-4495-8cb5-8f9cfa24e947","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_fradi_kamion_szurkolok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 12:23","title":"A Fradi szurkolóinak már kamionja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","shortLead":"Washington eddig 18 millió dolláros humanitárius segélyt ajánlott fel Libanonnak.","id":"20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc757910-ce4d-4c0b-868b-daa0cc96d588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b72c69d-7b68-47ad-83cc-782e325cf18c","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Szuksegallapotot_Bejrutban_az_FBI_is_reszt_vesz_a_nyomozasban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:21","title":"Szükségállapotot vezettek be Bejrútban, az FBI is részt vesz a nyomozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","shortLead":"A nyomozók két hét alatt azonosították a férfit, a társa ellen jelenleg is nyomoznak. ","id":"20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=410ff753-cf42-4e46-9f6b-bba0d4488784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c6e3c3-354e-4022-a700-a0bbfd4fc9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Huszmillio_forint_unokazos_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 15:03","title":"Húszmillió forintot csaltak ki egy idős nőtől, a rendőrség elkapta az egyik elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Megkezdődik 17 fővárosi kórház fertőtlenítési célú felújítása, „egyes esetekben ideértve a kórház külső felújítását is”, Kásler Miklós miniszter pedig azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg az ehhez szükséges 60 milliárd forint „európai uniós forrás bevonásával történő biztosításának lehetőségét”.","shortLead":"Megkezdődik 17 fővárosi kórház fertőtlenítési célú felújítása, „egyes esetekben ideértve a kórház külső felújítását...","id":"20200815_egeszsegugy_korhazak_kifestese_fertotlenitese_kasler_miklos_europai_unios_penzbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d34d07-9116-4133-bfa8-ab17bb3c3165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67217fbd-ce18-49fa-9ffb-27776bcc8645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_egeszsegugy_korhazak_kifestese_fertotlenitese_kasler_miklos_europai_unios_penzbol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:02","title":"Uniós pénzből festetne ki a kormány 17 budapesti kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt focistákat.","shortLead":"A tízmilliárdnyi közpénzzel kitömött felcsúti csapat a szezon kezdetére inkább Brazíliából vagy Portugáliából igazolt...","id":"20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88be48b9-0109-4227-97c0-517174c9c751","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_puskas_akademia_felcsut_meszaros_lorinc_nbi","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:47","title":"Egyetlen játékos sem került idén az utánpótlásból a felcsúti fociakadémia felnőttcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]