[{"available":true,"c_guid":"9e83529f-1757-42dc-9c11-6de6bb6d5204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkárnak nincs ingatlanja Budapesten, vagy a főváros közelében, így a jogszabályok szerint hivatali lakást használatára jogosult.","shortLead":"Az államtitkárnak nincs ingatlanja Budapesten, vagy a főváros közelében, így a jogszabályok szerint hivatali lakást...","id":"20200817_agrarminiszterium_allamtitkar_lakasberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e83529f-1757-42dc-9c11-6de6bb6d5204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591b1eb1-c9ad-41f7-88a7-e9b2bb18cac5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_agrarminiszterium_allamtitkar_lakasberles","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:47","title":"Zsigó Róbertnek havi 300 ezerért bérel lakást az Agrárminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint az unióban nálunk halnak meg a legtöbben megelőzhető betegségekben, az LMP a gyógypedagógusokért aggódik.","shortLead":"A DK szerint az unióban nálunk halnak meg a legtöbben megelőzhető betegségekben, az LMP a gyógypedagógusokért aggódik.","id":"20200816_Az_ellenzeki_partok_egeszsegugyi_kozlemenyei_vasarnaprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ddcd60-f277-465c-be0d-e6e668764c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Az_ellenzeki_partok_egeszsegugyi_kozlemenyei_vasarnaprol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:11","title":"Az ellenzéki pártok egészségügyi közleményei vasárnapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót. Három rövid videót is kiadott, hogy közelebbről is megmutassa a készüléket.","shortLead":"A vártnál korábban jelentette be a Microsoft egészen egyedülálló eszközét, a kétkijelzős, összecsukható Surface Duót...","id":"20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d147f7-a9a4-4fdf-a463-70877da518e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721d7a8-b19a-4cf3-8078-163a117c694a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_surface_duo_hivatalos_video","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:33","title":"Hivatalos videók: közelről is megnézheti a Microsoft androidos mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka elnök csalással nyert.","shortLead":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka...","id":"20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65075269-d52a-4643-b618-a19eacb148cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:30","title":"Orbán is részt vesz a fehérorosz válság miatti rendkívüli tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt kerültek forgalomba – áll a kínai telefongyártó szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában.","shortLead":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16...","id":"20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8becd-a935-4b42-a96a-fbcf0347a735","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:55","title":"A Huawei üzeni: megoldja, hogy kapjanak frissítést a korábbi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]