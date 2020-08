Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy nap alatt több mint negyedmillió új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8f1e86-345a-430f-bd12-8e0cfc84b23f","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_koronavirus_22_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:01","title":"Átlépte a 22 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A gyártóknak és a vásárlóknak adott kedvezmények nélkül az elektromos autók még mindig nem versenyképesek. A gyártók az árkülönbség csökkentésén dolgoznak, de nem biztos, hogy az eredménynek mindenki örülni fog.","shortLead":"A gyártóknak és a vásárlóknak adott kedvezmények nélkül az elektromos autók még mindig nem versenyképesek. A gyártók...","id":"202033__elektromos_jarmuvek__csokkeno_arkulonbseg__kinek_eri_meg__tavolsagi_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47e2c1c-f6ac-4a56-bd5d-ae8f08b54908","keywords":null,"link":"/360/202033__elektromos_jarmuvek__csokkeno_arkulonbseg__kinek_eri_meg__tavolsagi_futam","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:00","title":"Tényleg nagyon drágák az e-autók, vagy csak attól függ, mihez hasonlítjuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint a csapatok teljes készültségben vannak.","shortLead":"Az államfő szerint a csapatok teljes készültségben vannak.","id":"20200818_Lukasenka_katonakat_vezenyelt_a_nyugati_hatarara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62208c0c-bb37-4fb3-9c56-b65bf7ed66de","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lukasenka_katonakat_vezenyelt_a_nyugati_hatarara","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:46","title":"Lukasenka: Fehéroroszország katonákat vezényelt a nyugati határára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen környezettel találkozhatunk a természetben.","shortLead":"Az egész világon elérhetővé teszi a Google azt a frissítést, amelynek köszönhetően egyértelműbb lesz, hol milyen...","id":"20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd90fee-af9f-4b46-9a38-d849e50dfe00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_google_terkep_google_maps_rancfelvarras_domborzat","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:03","title":"Látványos változás jön a Google Térképbe, ön is megkapja a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b0942b-c179-43ce-a50d-210729e4b3c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi operatív törzs intézményvezetői kérésre rendelt el augusztus 19-től látogatási és kijárási tilalmat a Pesti Úti Idősek Otthonában – közölte a Főpolgármesteri Hivatal.\r

