[{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","shortLead":"A miniszter a náci Németország propagandájához hasonlítja Michael Roth megjegyzését a magyarországi antiszemitizmusról.","id":"20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8b1738-ffc6-4168-9c0e-97ca16d1a75f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Gulyas_Gergely_is_beszallt_a_nemet_allamtitkar_szidalmazasaba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:30","title":"Gulyás Gergely is beszállt a német államtitkár szidalmazásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7","c_author":"Cisco Magyarország","category":"brandcontent","description":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés látványos sikere és térnyerése. Az azonban azért még kérdéses, hogy a cégek megtartják-e ezt a lehetőséget, a távmunka tartós fenntartásához ugyanis sok változtatásra van szükség. \r

","shortLead":"Nagyon úgy fest, hogy a koronavírus járvány egyik legnagyobb hatású járulékos változása az otthoni munkavégzés...","id":"cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=160d154d-204a-4798-9578-b3bbc26d5ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27834585-bb70-4762-a7a7-1bb81b518774","keywords":null,"link":"/brandcontent/cisco_20200715_webex_homeoffice_tavmunka_tevhitek","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:30","title":"Jó a home office, de nem mindenkinek: sokat tanultak a cégek a vírus első hullámából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54329f28-b287-4f8e-ac80-e84bdeb6809e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Amikor a hatalom képviselői visszaélnek a pozíciójukkal, és megtehetik, hogy ők mondják meg, hogyan éljek, azt elfogadhatatlannak tartom - nyilatkozta a HVG-nek a 77 éves Kossuth-díjas színész-rendező, aki elmondta azt is, hogy mit kérdezne a miniszterelnöktől, ha találkozna vele. Portréinterjú Lukáts Andorral.","shortLead":"Amikor a hatalom képviselői visszaélnek a pozíciójukkal, és megtehetik, hogy ők mondják meg, hogyan éljek, azt...","id":"202034_lukats_andor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54329f28-b287-4f8e-ac80-e84bdeb6809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f37a6-53a7-4e62-8ef8-2f59c14a1016","keywords":null,"link":"/360/202034_lukats_andor","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:00","title":"Lukáts Andor: \"Hol van már az a Viktor, akivel tegeződtünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos egészségügyi ellátáshoz – mondta Bill Gates a The Economistnak adott interjúban.","shortLead":"Világszerte milliók halhatnak meg amiatt a közeljövőben, hogy a koronavírus okozta helyzetben nem jutnak fontos...","id":"20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3817e7-d093-49ac-a248-5024781ecf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_bill_gates_koronavirus_egeszsegugy_korhaz_ellatas_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:03","title":"Bill Gates a koronavírusról: akik nem fertőződnek meg, azok is életveszélybe kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","shortLead":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","id":"20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88bc752-084c-42c9-981e-3c87b978bea5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:53","title":"A német orvosok szerint megmérgezték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme idején. A NER-gazda és választói öregedését a kormányban is problémaként azonosították, amelyet a sajtóban és a közösségi médiában igyekeznek ellensúlyozni. ","shortLead":"Orbán Viktor alig három évvel lesz fiatalabb a következő választási kampányban, mint Horn Gyula volt 1994-es győzelme...","id":"202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3455745-89ea-4076-940c-c1b9bc6561de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9077575-122b-4e1b-9e51-4ab918b2e611","keywords":null,"link":"/360/202034__atrendezett_jobboldali_media__a_facebook_bevetele__a_nivotlansag_diadala__megosztassal_szaporodnak","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:00","title":"Az új fideszes kampánystratégia koronaékszere lehet az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és Európába egy 5G-s, fizikai billentyűzettel szerelt okostelefon.","shortLead":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és...","id":"20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f57f80-e17f-4d4e-a6e7-ff517558949d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:03","title":"Feltámad a BlackBerry: 5G-s, billentyűzetes telefon jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]