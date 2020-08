Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","shortLead":"Az intézményben azt mondták, látogatási tilalom van, azért nem mehet be a képviselő.","id":"20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3df09d-3f0f-4951-9b8a-987c0a5bd236","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_hadhazy_akos_maszkgyarto_gep_satoraljaujhelyi_borton","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:41","title":"Nem engedték Hadházynak, hogy megnézze a maszkgyártó csodagépet a sátoraljaújhelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","shortLead":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","id":"20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59a043c-943d-45e2-a88f-6951fc6c4445","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:56","title":"Nem osztanak többé női és férfi díjakat a berlini filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","shortLead":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","id":"20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c18f-c96e-4208-8f09-eeca7d48d3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:25","title":"Még készül a protokoll arra az esetre, ha gócponttá válna egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani kellett a hiánycélt.

","shortLead":"A járványügyi készültséget fenn kell tartani, valamint újabb gazdaságvédelmi intézkedések várhatóak, így módosítani...","id":"20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465a52c2-3ef6-49ea-856f-9067629d9223","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_kormany_penzugyminiszterium_koltsegvetes_hiany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:18","title":"Hatalmas költségvetési hiánnyal számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","shortLead":"Rosa Felipe még márciusban került kórházba, az életét megmentették, de lehet, hogy a kezét már nem tudják.","id":"20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f59952a-a0ee-4ae1-918e-adaab0fe258f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352e60da-75d4-4a9e-ab38-719f53158777","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Elkapta_a_koronavirust_most_elveszitheti_a_kezet_egy_amerikai_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:26","title":"Elkapta a koronavírust, most elveszítheti a kezét egy amerikai egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","shortLead":"A képviselő inkább ledolgozik 300 órát, mint hogy kifizesse a büntetést.","id":"20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d305ce-0c69-4e37-bef8-3d68a6644d46","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szel_bernadett_dudalas_tuntetes_buntetes_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:13","title":"250 ezerre büntették Szél Bernadettet dudálásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont annyival kevesebben haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, hogy majdnem a tavaly ilyenkori felére esett a természetes fogyás.","shortLead":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont...","id":"20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815c7cc4-c7a1-4cd3-abc6-a8884b53970c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_szuletes_halal_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:31","title":"Hónapok óta zuhan a halálozások száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]