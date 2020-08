Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte, Fehéroroszország jövőjéről a népnek kell döntenie.","shortLead":"A V4-ek fővárosai egyszerre tisztelegtek a hetek óta tüntető belaruszok előtt. Karácsony Gergely kiemelte...","id":"20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4379451d-5809-42c3-9af0-d1ed232d3094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2f2330-5539-4b39-a022-ef42270ce0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_belarusz_budapest_varoshaza_karacsony_gergely_v4","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:28","title":"Történelmi belarusz zászló került a budapesti városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem a rossz időkben is feladatokat jelent Szijjártó Péter tárcavezető szerint.","shortLead":"A magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozni különleges felelősség, amely nemcsak a jó időkben, hanem...","id":"20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6368ff2-f0c4-4509-8c21-3480d45b949c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_szijjarto_peter_kirugas_kulugyminiszterium_home_office_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:02","title":"Szijjártó most mondta el, hogy kirúgást ígért azoknak, akik home office-ba akartak menni a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll a helyzet előtt, mint mondta, minden elvárásnak eleget tettek az elmúlt tíz évben ugyanúgy, mint 2020-ban is.","shortLead":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll...","id":"20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2bc47-0489-4ee5-8939-b3239ac5f201","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:41","title":"Bezárt egy gödöllői iskola, a vezető szerint ellehetetlenítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","shortLead":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","id":"20200825_meghalt_megis_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d1b71-49ba-4042-b40d-804b6129aca5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_meghalt_megis_tulelte","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:59","title":"Balzsamozni vitték, akkor derült ki, hogy él a halottnak hitt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország vagy Türkmenisztán. A felsoroltak annak példái, hogy az ismert űrhatalmakon kívül is jó néhány ország üzemeltet már saját műholdakat. ","shortLead":"Magyarország négy év múlva utolérhet olyan államokat, mint Afganisztán, Azerbajdzsán, Bulgária, Banglades, Görögország...","id":"202035_egi_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0aa9978-387d-4c19-b1d1-285db2236deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d565c0bc-d93d-4691-90c0-cb2319679770","keywords":null,"link":"/360/202035_egi_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:00","title":"Nem csak telefonálásra és internetezésre lesz jó a tervezett magyar műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","shortLead":" Először hajtott végre ugrást és szabadesést napenergia által hajtott elektromos repülőről egy svájci csapat.","id":"20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593ab6e8-ac52-4fb2-bafa-35c036636f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305d1ed-a155-4298-8858-0502555ab05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_solarstratos_elektromos_repulogep_szabadeses","timestamp":"2020. augusztus. 25. 22:13","title":"Ma reggel 1520 méter magasba emelkedett egy kisrepülő – aztán jött a történelmi ugrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen nagyobb lehet az agy egyik területe, ha valaki depressziós, egyszersmind szorong is – állítják az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói. ","shortLead":"Jelentősen nagyobb lehet az agy egyik területe, ha valaki depressziós, egyszersmind szorong is – állítják az Ausztrál...","id":"202034_agynovelo_szorongas_egyuttes_eloszlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba7190-2845-4b20-89c3-3ab2774e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783f0b2c-8a89-4946-841d-632ed8060407","keywords":null,"link":"/360/202034_agynovelo_szorongas_egyuttes_eloszlas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:00","title":"A depresszió is átalakítja az agyat, de még nagyobb a baj, ha beüt a szorongás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]