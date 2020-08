Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23 település egyes részein érhető el a gyorsabb, stabilabb hálózat.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23...","id":"20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9857bd-e112-46ce-a1a7-4bfceea3c124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:03","title":"Új tornyokat kapcsolt be a Telekom, már 23 településen szórja az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret szerint tíz napon belül elkészül a diagnózis daganatgyanú esetén.","shortLead":"Budapest önkormányzatának képviselői egyhangúlag szavazták meg a kétmilliárdos költségvetési támogatást, az ígéret...","id":"20200827_varolista_egszsgugy_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7c11c0-868d-4928-9e7c-3cd4098530e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_varolista_egszsgugy_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:17","title":"Tíz napon belül kapnak diagnózist Budapesten a daganatgyanús betegek októbertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai férfit.

","shortLead":"Kenoshában kedden folytatódtak a tiltakozások, amelyek azután kezdődtek, hogy a rendőrök hátba lőttek egy afroamerikai...","id":"20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c451d74-66d4-433d-a2a6-5a70e7b5dc01","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Tuntetes_es_gyujtogatas_Wisconsinban_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 05:17","title":"Tüntetés és gyújtogatás Wisconsinban, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legutóbb három hónapja változtatta meg az előrejelzését az ÁKK.","shortLead":"Legutóbb három hónapja változtatta meg az előrejelzését az ÁKK.","id":"20200826_Kozel_megduplazta_finanszirozasi_tervet_az_allamadossag_kezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12895cb-b556-4d1d-aa4b-6cf327c24179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d8320-16fe-41e4-960d-d5c23b974cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kozel_megduplazta_finanszirozasi_tervet_az_allamadossag_kezelo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:14","title":"Beütött a válság: 1700 milliárd forintot kell pluszban előteremtenie az államadósság-kezelőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","id":"20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495f83e5-3a0e-4ee4-ba31-92be6b441a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:12","title":"400 milliót kapnak járványkezelésre a fővárosi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"Hússzoros áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]