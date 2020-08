Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","shortLead":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","id":"20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e163a-ff74-403b-b944-7ab80f693932","keywords":null,"link":"/sport/20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:31","title":"Szoboszlai marad a Salzburgnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű felületét futtatja.","shortLead":"A hírek szerint már javában dolgozik az első olyan telefonján a Huawei, amely Android helyett a gyártó HarmonyOS nevű...","id":"20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cfd460-9218-4727-86e6-366e6ed08375","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_harmonyos_huawei_telefon_android_amerikai_embargo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:33","title":"Még idén megjelenhet egy Huawei telefon, amin nem Android lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap összecsiszolódása.","shortLead":"A háttérben a hírek szerint az állhat, hogy nem zökkenőmentes a lap és a vele egy szerkesztőségbe került Pesti Hírlap...","id":"20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5c179-0681-4af2-8167-96ac6b1b02d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_168_ora_impresszum_media_pesti_hirlap","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:10","title":"Többen is felmondtak a 168 óránál, üres az impresszum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit azóta megint megfertőzött a kórokozó.","shortLead":"Hongkong után Belgiumban és Hollandiában is találtak olyan, a koronavírus okozta betegségből felgyógyult pácienst, akit...","id":"20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9436dc-cbde-4c54-8fc6-14c1eafdd0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_belgium_hollandia_koronavirus_ujrafertozodes_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:03","title":"Előkerült két európai beteg, akiket másodjára is megfertőzött a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról a brit királyi családdal, de ez az igazság igencsak egyoldalú, és kicsit bosszú íze is van. A kivonulásuk idején sokak szimpátiáját kiváltották, de a PR-háborúnak ezt a csatáját nem biztos, hogy megnyerték. ","shortLead":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról...","id":"20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787ec1d1-02bc-40c9-bebd-746bf2d27f12","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:00","title":"Lehet, hogy Harry herceg és Meghan Markle most tényleg túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia. ","shortLead":"Ha valaki nem tartozik a Ferrari belső vásárlói körébe és gyorsan szeretne egy SF90 Stradalét, annak nagyon-nagyon...","id":"20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b7f6cc-4d2d-455c-bd60-885fdfc73efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_20xos_aron_kinalnak_eladasra_egy_meg_le_sem_gyartott_uj_ferrarit","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"Hússzoros áron kínálnak eladásra egy még le sem gyártott új Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]