[{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","shortLead":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","id":"20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa218b-5cb0-45ea-a7e8-b28ef3e50814","keywords":null,"link":"/elet/20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:04","title":"Horváth Charlie: Ha nem kapunk pénzt, nem tudunk kaját venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős egyéni vállalkozások közel járhatnak a forrásaik kimerüléséhez.","shortLead":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős...","id":"20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba713d60-e4a0-4ccb-ba1b-67cbbb643199","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:31","title":"Kivár a legtöbb taxis, egyre többen szüneteltetik a vállalkozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","shortLead":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","id":"20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84606880-9c94-4c7e-9757-fc3719d32382","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:37","title":"Tizenhat helyreigazítást kell a TV2-nek közzétennie, mert lejáratták Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek meg egy kórházi folyosón. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek szerint tényleg megmérgezték Navalnijt, Trump egymilliárd dolláros kampányígéretet tett, denevérek jelentek...","id":"20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0edc05-7565-4029-84b7-32b968eeecaf","keywords":null,"link":"/360/20200825_Radar360_190_ezer_munkanelkuli_ellatas_nelkul_feher_ruhas_tuntetes_Budapesten","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:00","title":"Radar360: 190 ezer munkanélküli ellátás nélkül, fehér ruhás tüntetés Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","shortLead":"Sokat adott neki a klub, ezért marad.","id":"20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e163a-ff74-403b-b944-7ab80f693932","keywords":null,"link":"/sport/20200825_szoboszlai_dominik_red_bull_salzburg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:31","title":"Szoboszlai marad a Salzburgnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","shortLead":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","id":"20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59516f-8754-47e3-bab7-5e98e173e9a5","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Öngyilkos akart lenni Elton John volt felesége a nászútjukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","shortLead":"2023 végéig a Club Aliga területén egy egész évben működő, 4 csillagos, több mint 160 szobás szállodát építenek.","id":"20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776eb61a-a1fe-488a-8318-5faf677ac269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f187286-71c1-4169-bf0d-00d2977a3a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Negycsillagos_160_szobas_luxusszalloda_lesz_a_Club_Aliga_teruleten","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Kiderült, mi lesz a Club Aliga területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]