[{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt a Walmart áruházlánc is érdeklődik.","shortLead":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt...","id":"20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b89ab7f-b39f-4b6a-94cd-9553030d982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:33","title":"Az amerikaiak Tescója is vinné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat okoztak nekik. Most még nem lehet tisztán látni, miért érte meg az orosz vezetésnek kivonni a forgalomból az egyik leghangosabb bírálójukat. ","shortLead":"Számos korábbi esetet lehet felhozni, mikor a Putyin-rezsim bírálóit eltették láb alól, vagy maradandó károsodásokat...","id":"202035_tuneti_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef3355c-ac3b-4423-8927-fba0ad02fcd2","keywords":null,"link":"/360/202035_tuneti_kezeles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:00","title":"Ki adott parancsot Navalnij megmérgezésére? A válasz nem egyértelmű ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős főszerkesztő-helyettes és vezérigazgató-főszerkesztő is.","shortLead":"Van gazdaságért-kultúráért-szórakozásért felelős főszerkesztő-helyettes, szervezetfejlesztésért felelős...","id":"20200827_index_vezetoseg_nevsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0aaeaf-9a18-494f-921e-0553fc0fcf5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_index_vezetoseg_nevsor","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:04","title":"Kiadták az Index vezetésének hivatalos névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f95d60-8f9b-4f95-8048-bc9d1758a69f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Panamera külseje keveset változott, az újdonságok inkább a lemezek alatt keresendők.","shortLead":"A Panamera külseje keveset változott, az újdonságok inkább a lemezek alatt keresendők.","id":"20200828_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_megujult_porsche_panamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f95d60-8f9b-4f95-8048-bc9d1758a69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7660241f-d15c-4c73-a478-10242ef66408","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_700_loero_es_zold_rendszam_itt_a_megujult_porsche_panamera","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:59","title":"700 lóerő és zöld rendszám: itt a megújult Porsche Panamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató is legyen a piacon. Közben az állami közbeszerzéseken rendkívül sikeres 4iG még az idén 300–350 fős létszámbővítést tervez, mert a Mészáros Lőrinc barátjának kezében lévő informatikai cég a műholdas távközlésben is tarolásra készül.","shortLead":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor ahhoz az álmához, hogy kizárólagos magyar tulajdonban lévő mobilszolgáltató...","id":"202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0507d96-5775-448d-af91-44218488c3fa","keywords":null,"link":"/360/202035__magyar_muhold__orban_es_aszuverenitas__kozmu_abaratoknal__a_bit_boldogit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:00","title":"Határ a csillagos ég: Mészáros egykori jobbkeze keres a műholdbizniszen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz visszatolatni. Szerencsére senki nem halt meg.","shortLead":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz...","id":"20200826_autopalya_tolatas_karambol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa11354b-7d12-4f93-9b85-328fd75ee280","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_autopalya_tolatas_karambol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:42","title":"Az M7-es autópályán tolató sofőr okozott hármas karambolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]