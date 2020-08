Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","shortLead":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","id":"20200827_laura_hurriakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce968bf-5d3a-4772-af07-75cda2cdc55e","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_laura_hurriakan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Csökkent valamit a Laura ereje, de ezután is katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","id":"20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824c3003-4fea-451e-a2e4-29009b684f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:21","title":"Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","shortLead":"A kiadó ráadásul határozottan megtiltotta, hogy használják a 2016-ban elhunyt zenész legismertebb dalát.","id":"20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6cc8a-e14a-419c-bd88-96ac18ceeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f972c9c3-fc69-421c-8d3b-5027fe1b1adc","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Duhongenek_Leonard_Cohen_rajongoi_mert_Trump_ketszer_is_lejatszotta_a_Hallelujaht","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:20","title":"Dühöngenek Leonard Cohen rajongói, mert Trump kétszer is lejátszotta a Hallelujah-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének a törvény biztosította érdekképviseleti jogosultságaikkal.","shortLead":"A szövetséget alkotó négy szakszervezet szerint a külügyminiszter nyíltan megfenyegette azokat, akik csak élnének...","id":"20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb5089-f88a-4715-ba3b-dca22830d44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7ec6aa-86ba-4d58-bf16-3c2a45b4dc1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szakszervezetek_akcioszovetsege_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_home_office_kirugas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:41","title":"Alkotmánysértő, törvényellenes – tiltakozik Szijjártó szavai ellen a Szakszervezetek Akciószövetsége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található falvakból. ","shortLead":"Az erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban az andalúziai Huelva környékén található...","id":"20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65902cbe-8a33-42b9-a593-fba332ed659a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1c77ae-66f2-4e83-a165-035159c03b44","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Egy_nap_alatt_1000_hektar_pusztult_el_a_spanyol_erdotuzben","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:57","title":"Egy nap alatt 1000 hektár erdő égett le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","shortLead":"Picit azért túlzás a yachtos, fabetétes áthallás.","id":"20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef4d2bb-a350-4c0d-907c-a5b16c57f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e7256f-c00b-48f0-83bc-1b4f4bb97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Egesz_jo_kiallasu_a_kabrio_Dacia_Duster","timestamp":"2020. augusztus. 29. 05:30","title":"Egész jó kiállású a kabrió Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés ezzel (is) készül a vírus második hullámára.","id":"20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495f83e5-3a0e-4ee4-ba31-92be6b441a03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_szocialis_intezmeny_fovarosi_kozgyueles_karacsony_gergely_jarvanykezeles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:12","title":"400 milliót kapnak járványkezelésre a fővárosi szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]