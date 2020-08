Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.","shortLead":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne...","id":"20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb960f-efb7-4dab-9501-ae3781265e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:30","title":"A kormánypropagandában Szijjártó-ügy nincs, csak Szijjártót gyalázók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","shortLead":"Bíró Lászlóból nem egy indulatos cigányozás jött elő, hanem náci volt. Miért higgyük el, hogy most demokrata? Vélemény. ","id":"20200829_Hitlerrel_Europaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c048b4b8-31c4-4a1f-a4cc-5b7d54b5c412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82123b1d-1f18-4e0f-a106-687640ed1557","keywords":null,"link":"/360/20200829_Hitlerrel_Europaert","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:15","title":"Révész: Hitlerrel Európáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt a Walmart áruházlánc is érdeklődik.","shortLead":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt...","id":"20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b89ab7f-b39f-4b6a-94cd-9553030d982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:33","title":"Az amerikaiak Tescója is vinné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","shortLead":"A miniszter szerda óta házi karanténban volt.","id":"20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331af5f5-f9d3-4720-ad1e-99c39c2bdb32","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_A_jelek_szerint_Gulyas_Gergely_nem_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:01","title":"A jelek szerint Gulyás Gergely nem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","shortLead":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","id":"20200829_munkasszallo_munkasok_itm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f43bd2-12c0-403c-9ab2-bb4ec955824f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_munkasszallo_munkasok_itm","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:19","title":"19 új munkásszállót épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","shortLead":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","id":"20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f910e11-2106-4658-8616-3ca42e7a5590","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:49","title":"Idővel csökkenő immunitást okozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Csorbai Ferencet újra indító szervezet panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A Csorbai Ferencet újra indító szervezet panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az Alkotmánybíróság.","id":"20200828_Nem_tudott_alkotmanyos_serelmet_bizonyitani_a_mohacsi_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e9f723-6941-40bb-a199-a56a4fc86ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Nem_tudott_alkotmanyos_serelmet_bizonyitani_a_mohacsi_polgarmester","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:37","title":"Ab: Az elírt mohácsi jelölőcédulák ügyében nem történt alkotmányos sérelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]